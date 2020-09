Roland Garros. Thiem awansował do trzeciej rundy

Rozstawiony z "trójką" Austriak Dominic Thiem pokonał Amerykanina Jacka Socka 6:1, 6:3, 7:6 (8-6) w drugiej rundzie tenisowego turnieju French Open w Paryżu.

Dwa tygodnie temu Thiem zwyciężył w Nowym Jorku. W finale US Open wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6).

To był pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł 27-letniego austriackiego tenisisty.

Thiem narzekał, że miał tylko sześć dni na aklimatyzację w Paryżu. Do tego roku największe sukcesy w Wielkim Szlemie odnosił właśnie w stolicy Francji. W czterech poprzednich edycjach dotarł co najmniej do półfinału, a w latach 2018-19 wystąpił w decydującym meczu. Tym razem jednak po raz pierwszy udziału w zmaganiach na kortach im. Rolanda Garrosa nie poprzedził rozegraniem choćby jednego spotkania na ziemnej nawierzchni.

Rywal Thiema w 2. rundzie Sock dostał się do głównej drabinki z kwalifikacji.

Wynik meczu 2. rundy:

Dominic Thiem (Austria, 3) - Jack Sock (USA) 6:1, 6:3, 7:6 (8-6).

wha/ af/