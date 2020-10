Sofia Kenin zmierzy się z Igą Świątek w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Amerykanka w półfinale pokonała Petrę Kvitovą 6:4, 7:5

Kenin świetnie zaczęła mecz. Od stanu 1:1 w pierwszym secie dwa razy przełamała rywalkę i prowadziła 4:1.

Kvitova jednak nie odpuszczała. W szóstym gemie to Amerykanka straciła swoje podanie. Kolejnego gema również przegrała i prowadziła już tylko 4:3.



Mimo to, w poczynania Kenin nie wdarła się nerwowość. Grała spokojnie i nie dała sobie wyrwać zwycięstwa w otwierającym secie. Do końca obie tenisistki wygrały swoje gemy serwisowe i w efekcie Amerykanka wygrała 6:4.

W drugim secie obie zawodniczki grały bardzo dobrze i toczyły wyrównany bój. Gemy były długie. Kenin zdołała jednak przełamać rywalkę na 3:2.

Kvitova się jednak nie poddawała. Doświadczona zawodniczka grała coraz lepiej i czekała na swoją szansę. Wykorzystała ją w 10. gemie i doprowadziła do remisu 5:5.



Chwilę później znowu się jednak nie popisała. Zbyt wiele razy wyciągała rękę do rywalki. Tak było też w końcówce. Kenin skorzystała z prezentów Czeszki i wygrała kolejne dwa gemy oraz cały mecz.



Kenin w finale zmierzy się z Igą Świątek. Mecz rozpocznie się w sobotę o 15.



Półfinał singla kobiet:



Sofia Kenin (USA, 4) - Petra Kvitova (Czechy, 7) 6:2, 7:5

