- Fajnie, że taka młoda zawodniczka zachodzi tak daleko. Mam nadzieję, że wygra Rolanda Garrosa, a także inne turnieje wielkoszlemowe - powiedział Robert Lewandowski o świetnej dyspozycji Igi Świątek podczas zawodów w Paryżu. Polka stoi przed szansą na wyrównanie niesamowitego wyczynu Jadwigi Jędrzejowskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski o pandemii: Musimy przestrzegać zasad i reguł INTERIA.TV

Iga Świątek znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji i jako druga Polka w historii - po Jadwidze Jędrzejowskiej - awansowała do finału singla Rolanda Garrosa. Tenisistka zmierzy się w nim z Sofią Kenin.



Sukces Polki został zauważony również przez innych znanych polskich sportowców i o jej osiągnięciach wypowiedział się Robert Lewandowski, podczas konferencji prasowej.



- Fajnie, że taka młoda zawodniczka zachodzi tak daleko. Mam nadzieję, że wygra Rolanda Garrosa, a także inne turnieje wielkoszlemowe. Jest na początku swoje kariery i trzymam za nią kciuki, jak za innych sportowców rywalizujących na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że jutro uda się jej zwyciężyć i będzie to wyjątkowy krok na drodze do jej wielkiej kariery - powiedział "Lewy".



Świątek ma również szansę na wielki sukces w deblu. Polska tenisistka jako pierwsza od 1939 roku może awansować do dwóch finałów podczas jednego turnieju Wielkiego Szlema.



19-letnia Polka wraz z Nicole Melichar mierzy się w półfinale z duetem - Alexa Guarachi i Desirae Krawczyk. Transmisję z tego spotkania można śledzić TUTAJ.

Reklama

Zobacz więcej informacji o tenisie

PA