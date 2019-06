Rafael Nadal królem Paryża. Hiszpan odniósł rekordowy 12. w karierze, a trzeci z rzędu triumf w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa. W wielkim finale tenisista z Majorki pokonał Austriaka Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Zdjęcie Rafael Nadal /PAP/EPA

Skład tegorocznego finału był identyczny jak przed rokiem. Wtedy Nadal wygrał z Thiemem w trzech setach. W niedzielę Austriak zdołał "urwać" faworytowi jedną partię.



Faworytem decydującego starcia był oczywiście obrońca tytułu. W pierwszej odsłonie wyrównana walka trwała do stanu 3:3. Potem Nadal przejął kontrolę i wygrał pewnie 6:3.



Najwięcej emocji dostarczył drugi set. Obaj zawodnicy szli łeb w łeb. Thiem wyszedł na prowadzenie 6:5, ale serwis miał do dyspozycji Hiszpan. Niespodziewanie rozstawiony z numerem czwartym zawodnik "przełamał" faworyta, za co kibice nagrodzili go owacją.



Stracony set wyraźnie podrażnił Nadal, który w trzecim wręcz zmiótł z kortu rywala. Hiszpan oddał Thiemowi tylko jednego gema.

Kibice zastanawiali się, czy Austriak jest w stanie podnieść się po takim laniu. Odpowiedzi szybko udzielił Nadal. Hiszpan już na początku czwartego seta "przełamał" serwis Thiema i wyszedł na prowadzenie 2:0. Austriak poderwał się do walki i w trzecim gemie miał dwa break pointy. Nadal jednak wyszedł z opresji (3:0). Thiem znalazł się w poważnych opałach w następnym gemie przy własnym podaniu. Nadal miał trzy okazje do "przełamania", ale Thiem obronił się dzięki znakomitemu serwisowi. Na więcej obrońca tytułu nie pozwolił. Kiedy Nadal wyszedł na prowadzenie 5:1 stało się jasne, że nic złego nie może mu się już przytrafić. Hiszpan wygrał czwartego seta gładko 6:1. Po raz kolejny potwierdził, że na "mączce" w Paryżu nie ma sobie równych.



Dla 33-letniego Nadala to 18. tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Wynik finału gry pojedynczej mężczyzn:

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Dominic Thiem (Austria, 4) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

