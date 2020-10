Roland Garros. Polacy w Ameryce kibicują Świątek

W sobotę w Paryżu dojdzie do polsko-amerykańskiego starcia w finale French Open - Iga Świątek kontra Sofia Kenin. Związani z tenisem Polacy w USA szanse oceniają równo, ale kibicować będą rodaczce. "To będzie agresywna walka o każdy punkt" - wskazała Anna Bieleń-Żarska, niegdyś numer jeden w Polsce.

Świątek urodziła się 31 maja 2001. Kilka miesięcy później w finale tenisowych mistrzostw Polski zawodniczka SKT Sopot Anna Bieleń-Żarska uległa Karolinie Jagieniak.



Obecnie Bieleń-Żarska mieszka na stałe w Nowym Jorku, gdzie szkoli młodych adeptów tenisa w Robbie Wagner Tournament Training Center na Long Island. 41-letnia trenerka finał French Open z udziałem Świątek oglądać będzie z wielkim zainteresowaniem.



"To będzie wielkie święto polskiego tenisa. Oczywiście wszyscy będziemy trzymać za Igę kciuki. Szanse oceniam na 50-50. Kenin może nie dysponuje super serwisem czy forehandem, ale będzie walczyć o każdą piłkę. Z drugiej strony Iga też się nie podda. Presja będzie po obu stronach, bo Kenin też będzie ją czuć walcząc o tytuł z młodszą i niżej notowaną rywalką. Iga nie ma nic do stracenia i jeśli wytrzyma psychicznie, to odniesie sukces większy od Jadwigi Jędrzejowskiej, która w 1939 doszła do finału w Paryżu" - powiedziała Bieleń-Żarska.



Podobnego zdania jest Artur Bobko, właściciel akademii Riverdale Tennis Center na Manhattanie i organizator popularnego wśród Polonii turnieju Polonia Open.



"Naprzeciw siebie staną dwie agresywnie walczące, świetnie biegające zawodniczki, z których każdą stać na wygraną. O wszystkim zadecyduje dyspozycja dnia i psychika. Wygra ta, która nie pęknie. Paradoksalnie Idze może w tym pomóc fakt, że nie gra przy publiczności. Zwykle w meczach o taką stawkę doping może być onieśmielający" - uważa pochodzący z Sanoka czołowy niegdyś junior w Polsce.



Świątek miała szansę wystąpić także w finale debla, ale w parze z Amerykanką czeskiego pochodzenia Nicole Melichar przegrały półfinał.



"Czytałam gdzieś wypowiedź trenera Świątek, że debel jest jej potrzebny, bo pomaga później grać na środku kortu, przy siatce i przy uderzeniach z woleja. Być może jest też Iga zawodniczką, która zamiast siedzieć cały dzień w hotelu i czekać - jak kiedyś Petra Kvitova - woli spędzać ten czas aktywnie" - wspomniała Bieleń-Żarska, która plasowała się kiedyś na 146. miejscu w rankingu WTA.



Czy w przypadku wygranej warszawianki w Polsce zapanuje "Igomania" i tenisowa gorączka? Oboje studzą zapał, bo zdają sobie sprawę z niektórych problemów z polskim tenisem.



Bieleń-Żarska, której karierę w latach 90. z prywatnych źródeł finansował ojciec i która na treningi dojeżdżała z Kędzierzyna-Koźla do... Czech, uważa, że nawet jeśli rodzice kupią dzieciom rakiety, to i tak nie będzie gdzie lub pod czyim okiem ich trenować. Przyznaje, że w stwierdzeniu sprzed lat Jerzego Janowicza o "treningach w szopach" było coś na rzeczy i ma nadzieję, że trener główny PZT Tomasz Iwański będzie miał pomysł, aby coś z tym zrobić.



"Sukces Igi z pewnością pomoże w popularyzacji tego pięknego sportu w Polsce. Trzeba sprawie pomóc, ale przykład musi iść z góry, a nad Wisłą samorządy wolą inwestować w siatkówkę, piłkę nożną lub... skoki narciarskie. W Stanach w każdym publicznym parku są korty i każdy obywatel ma do nich dostęp. Istnieją tu także świetnie zorganizowany centralny system szkolenia oraz liczne akademie i szkółki. W obrębie 10 minut od mojego domu jest ich aż cztery. Nic dziwnego zatem, że Amerykanie - mimo iż może nie należą do ścisłej światowej czołówki - w pierwszej setce WTA i ATP są reprezentowani naprawdę licznie" - tłumaczyła Bieleń-Żarska.



Bobko ma podobny pogląd, ale i dodał, że ważne, aby uzbroić się w cierpliwość i nie nakładać na dzieci presji.



"Wychowanie zawodnika to proces długoletni, pełen wyrzeczeń i wcale nie gwarantujący sukcesu. Prędzej można wygrać na loterii niż przygotować gracza do touru ATP lub WTA. Rodzice przy swoim wyborze na początku powinni kierować się tym, że jest to piękny i zdrowy sport. Dopiero po kilku latach pracy można realnie ocenić możliwości i dać samemu dziecku zadecydować o swojej przyszłości" - przyznał.



Obecnie trwa już 21. edycja popularnych wśród rodaków w USA turniejów Polonia Open, których Bobko jest pomysłodawcą i organizatorem. W tym roku bierze w nim udział 70 zawodników, zarówno amatorów, jak i graczy ze stażem zawodniczym. Sporą atrakcją jest to, że rywalizacja odbywa się na kortach Flushing Meadows, czyli arenie wielkoszlemowego US Open.



W sobotę podczas meczu Świątek zaplanowane są pojedynki singlowe, ale Bobko ma plan B. "Nagramy finał Igi i odtworzymy go z taśmy wieczorem, kiedy będziemy mieć nasze turniejowe spotkanie przy kominku. Atmosfera będzie świetna i będzie co celebrować w przypadku zwycięstwa Polki" - zauważył Bobko.



Bieleń-Żarska będzie trzymać kciuki za Igę w towarzystwie męża Roberta oraz 11-letniego syna Sebastiana, który od dwóch lat jest jednym z graczy objętych centralnym szkoleniem w USA. W swojej grupie wiekowej nie ma sobie w USA równych, a w nagrodę za pierwsze miejsce w rankingu stał przy Rafaelu Nadalu podczas wręczania Hiszpanowi trofeum za triumf w US Open 2019.



"USTA, czyli amerykańska federacja tenisowa, opłaca Sebastianowi wyjazdy na zgrupowania na Florydę. Resztę pilnujemy sami - ja go trenuję, a Robert pilnuje przygotowania ogólnorozwojowego. Przed nami daleka droga, ale na chwilę obecną stawiamy na jego rozwój, a to, czy wygrywa, czy przegrywa ma znacznie drugorzędne. Mało kto o tym pamięta, że kiedyś w turnieju do lat 16 Kuba Iłowski - jako jedyny Polak w historii - pokonał Rogera Federera. Wydaje się, że Iga podążała podobną drogą. Ma też komfortowe warunki do pracy, bo w jej sztabie są i fizjoterapeuta, i trener od sparingów, i psycholog. Teraz trzeba to tylko wykorzystać i oby tak się stało" - podsumowała srebrna medalistka Uniwersjady w 1999 roku i była reprezentantka Polski w Pucharze Federacji.



Z Nowego Jorku dla PAP - Tomasz Moczerniuk