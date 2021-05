Roland Garros. Organizatorzy odnieśli się do wycofania Naomi Osaki

Naomi Osaka postanowiła wycofać się z turnieju Rolanda Garrosa, który rozpoczął się w poniedziałek. Japońska tenisistka wszystkie powody takiej decyzji wyjaśniła w długim oświadczeniu, które opublikowała w mediach społecznościowych.



Do tej decyzji odnieśli się organizatorzy Rolanda Garrosa. Przyznali, że jest im przykro, że Osaka nie wystąpi w ich turnieju i że czekają na nią w przyszłym roku.



Podkreślono również, że organizatorom bardzo zależy na dobru zawodników w każdym aspekcie, także w kontaktach z mediami. To też odniesienie do Osaki, która już wcześniej zapowiedziała, że nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych.



MP