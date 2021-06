Roland Garros. Nieudany powrót Rosolskiej po przerwie macierzyńskiej

Poprzednim turniejem wielkoszlemowym z udziałem Rosolskiej był Australian Open 2020. Ostatni raz przed przerwą wystąpiła na korcie pod koniec lutego ubiegłego roku. W grudniu urodziła swoje pierwsze dziecko.

W tej edycji do debla w Paryżu zgłosiło się łącznie sześcioro Polaków. Nieco wcześniej w środę awans do drugiej rundy wywalczyła Iga Świątek, a tego dnia mecz otwarcia rozegra jeszcze Magda Linette. Łukasz Kubot - podobnie jak występujący razem Hubert Hurkacz i Szymon Walków - we wtorek odpadli w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Andreea Mitu, Julia Putincewa (Rumunia, Kazachstan) - Alicja Rosolska, Coco Vandeweghe (Polska, USA) 3:6, 6:3, 6:2.

