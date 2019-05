Amerykanka Nicole Gibbs wycofała się z tegorocznego Rolanda Garrosa po tym, jak jej dentysta wykrył u niej rzadki rodzaj raka.

26-letnia tenisistka została zaalarmowana przez niego o pewnych nieprawidłowościach w jamie ustnej, a późniejsze badania wykazały raka ślinianki. Nowotwory gruczołów ślinowych stanowią mniej niż dwa procent ogółu nowotworów występujących u człowieka.

Zawodniczka, która zajmuje 117. miejsce w rankingu WTA, w piątek przejdzie operację, ale twierdzi, że w takich przypadkach raka są "dobre prognozy".

Gibbs ma nadzieję, że wróci do gry już w czerwcu na kwalifikacje do Wimbledonu.

"Niestety, jestem zmuszona do wycofania się z końcówki sezonu na kortach ziemnych i nie będę uczestniczyć w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie" - powiedziała Amerykanka.

"Na szczęście ta forma raka daje dobre prognozy, a mój chirurg jest przekonany, że już sama operacja będzie wystarczającym leczeniem. Nawet zgodził się, bym zagrała jeszcze w kilku turniejach w ostatnich tygodniach, co było przyjemnym urozmaiceniem" - dodała.

Tegoroczny Roland Garros potrwa od 26 maja do 9 czerwca, natomiast kwalifikacje do Wimbledonu odbędą się pod koniec czerwca.

Gibbs stwierdziła, że okres rekonwalescencji trwa od czterech do sześciu tygodni, ale "zrobi wszystko, żeby go skrócić i wrócić do pełni zdrowia najszybciej, jak to będzie możliwe".

