Roland Garros. Nadal uporał się z kolejnym niemieckim kwalifikantem

Rozstawiony z "dwójką" Rafael Nadal pokonał Yannicka Madena 6:1, 6:2, 6:4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Walczący o rekordowy 12. w karierze i trzeci z rzędu tytuł w paryskim turnieju hiszpański tenisista na otwarcie też grał z niemieckim kwalifikantem.

W dwóch pierwszych partiach nie pozostawił złudzeń 114. w rankingu ATP Madenowi. W trzecim wicelider światowej listy niespodziewanie miał nieco kłopotów - został dwukrotnie przełamany, ale nie pozwolił sobie na stratę seta.

W środę na trybunach kortu im. Suzanne Lenglen było sporo dzieci. Ten dzień jest tradycyjnie wolny we francuskich szkołach. Podczas pomeczowego wywiadu Nadal został spytany o radę dla najmłodszych, jak odnieść sukces na kortach im. Rolanda Garrosa.

"Bawić się grą, czerpać z niej radość i dawać z siebie wszystko każdego dnia. Nigdy nie myślałem o tym (zwycięstwie w Paryżu - PAP). Starałem się po prostu grać jak najlepiej i cieszyć swoją drogą w tym turnieju. Najważniejsze to zakończyć karierę, wiedząc, że każdego dnia zrobiło się wszystko, co było można" - zaznaczył Hiszpan, który w poniedziałek skończy 33 lata.

Udział w tegorocznej imprezie zainaugurował zwycięstwem nad innym niemieckim kwalifikantem Yannickiem Hanfmannem 6:2, 6:1, 6:3.

Nadal podtrzymał udaną serię w pojedynkach do trzech wygranych setów na kortach ziemnych. W całej karierze przegrał zaledwie dwa takie spotkania, a wygrał 113.

W trzeciej rundzie zmierzy się z rozstawionym z numerem 27. Belgiem Davidem Goffin.

W tym sezonie w imprezach na "mączce" Hiszpan radził sobie średnio. W trzech startach z rzędu - w Monte Carlo, Barcelonie i Madrycie - odpadł w półfinale. W połowie maja zaś triumfował w Rzymie.

Słynny zawodnik z Majorki nazywany jest "królem Paryża". Walczy o trzecie z rzędu, a 12. w karierze zwycięstwo na kortach im. Rolanda Garrosa. Świętował tam sukces także w latach 2005-08 i 2010-14.

W liczonej od 1968 roku Open Erze nikomu przed nim nie udało się zwyciężyć 10-krotnie w jednej imprezie wielkoszlemowej w singlu. Rok temu w Paryżu wyrównał zaś rekord wszech czasów Australijki Margaret Court, która w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dominowała w Australian Open.

Łącznie Nadal ma w dorobku 17 tytułów wielkoszlemowych, z czego ostatni wywalczył właśnie 12 miesięcy temu w stolicy Francji.

W środę po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy French Open awansował rozstawiony z "szóstką" Stefanos Tsitsipas, który wyeliminował Boliwijczyka Hugo Delliena 4:6, 6:0, 6:3, 7:5. 20-letni Grek pokazał się z dobrej strony już w poprzednim sezonie, a w tym jest jak na razie rewelacją. W styczniowym Australian Open zatrzymał się na półfinale. Przed przylotem do Paryża z sukcesami grał w dwóch prestiżowych imprezach ATP na kortach ziemnych - w Rzymie dotarł do finału, a w Madrycie odpadł rundę wcześniej.

Po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy w Wielkim Szlemie awansował 20-letni Corentin Moutet. Będący 110. rakietą świata reprezentant gospodarzy niespodziewanie pokonał rozstawionego z "19" Argentyńczyka Guido Pellę 6:3, 6:1, 2:6, 7:5.

Wyniki meczów 2. rundy mężczyzn wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open:

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Yannick Maden (Niemcy) 6:1, 6:2, 6:4



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) - Hugo Dellien (Boliwia) 4:6, 6:0, 6:3, 7:5

Kei Nishikori (Japonia, 7) - Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4



Corentin Moutet (Francja) - Guido Pella (Argentyna, 19) 6:3, 6:1, 2:6, 7:5



David Goffin (Belgia, 27) - Miomir Kecmanovic (Serbia) 6:2, 6:4, 6:3



Laslo Djere (Serbia, 31) - Alexei Popyrin (Australia) 6:4, 7:6 (7-4), 6:4



Juan Ignacio Londero (Argentyna) - Richard Gasquet (Francja) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4



Nicolas Mahut (Francja) - Philipp Kohlschreiber (Niemcy) 6:3, 6:3, 6:3