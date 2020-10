Roland Garros. Koniec przygody kwalifikanta Daniela Altmaiera

Pablo Carreno Busta (17.) wyeliminował rewelacyjnie grającego dotychczas niemieckiego kwalifikanta Daniela Altmaiera w 1/8 finału (4. runda) wielkoszlemowego turnieju tenisowego Rolanda Garrosa. Hiszpan wygrał 6:2, 7:5, 6:2 i uzupełnił skład ćwierćfinalistów.

Zdjęcie Pablo Carreno Busta /AFP

Zajmujący 186. miejsce w światowym rankingu Niemiec zadebiutował w imprezie tej rangi. W głównej drabince w Paryżu pokonał trzech rywali, za każdym razem bez straty seta: Hiszpana Feliciana Lopeza, swojego rodaka Jana-Lennarda Struffa (30.) i rozstawionego z "siódemką" Włocha Matteo Berrettiniego.

Dopiero w meczu o najlepszą ósemkę na kortach im. Rolanda Garrosa nie sprostał Carreno Buscie.

O półfinał Hiszpan powalczy z najwyżej rozstawionym i otwierającym listę ATP Novakiem Djokoviciem, który wygrał z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (15.) 6:4, 6:3, 6:3. Serb po raz 14. znalazł się w ćwierćfinale tej imprezy.

Po raz pierwszy od 26 lat trzech debiutantów wystąpiło w 1/8 finału we francuskiej stolicy. Do kolejnej rundy awansował już tylko Włoch Jannik Sinner. We wtorek czeka go spotkanie z jednym z faworytów - Hiszpanem Rafaelem Nadalem (2).

Tego dnia w 1/4 finału Austriak Dominic Thiem (3.) zmierzy się też z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem (12.)

Z kolei w środę zagrają Djoković z Carreno Bustą oraz Grek Stefanos Tsitsipas (5.) z Rosjaninem Andriejem Rublowem (13.).



Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału singla mężczyzn:

Novak Djoković (Serbia, 1.) - Karen Chaczanow (Rosja, 15.) 6:4, 6:3, 6:3



Andriej Rublow (Rosja, 13.) - Marton Fucsovics (Węgry) 6:7 (4-7), 7:5, 6:4, 7:6 (7-3)



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 5.) - Grigor Dymitrow (Bułgaria, 18.) 6:3, 7:6 (11-9), 6:2



Pablo Carreno Busta (Hiszpania, 17) - Daniel Altmaier (Niemcy) 6:2, 7:5, 6:2

Pary ćwierćfinałowe:

wtorek

Dominic Thiem (Austria, 3.) - Diego Schwartzman (Argentyna, 12.)



Rafael Nadal (Hiszpania, 2.) - Jannik Sinner (Włochy)

środa

Rublow - Tsitsipas

Djoković - Carreno Busta