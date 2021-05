Roland Garros. Justin Henin w 2007 roku ostatnia obroniła tytuł

Tenis

Justin Henin to ostatnia tenisistka, której udało się obronić tytuł w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Miało to miejsce w 2007 roku, kiedy Belgijka triumfowała po raz trzeci z rzędu. W rozpoczętym w niedzielę turnieju szansę na to będzie mieć Iga Świątek.

Tenis. Trener Igi Świątek: Teraz będą nas traktować priorytetowo (POLSAT SPORT).