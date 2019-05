Iga Świątek w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa! Tak daleko nie zaszła jeszcze w seniorskim Wielkim Szlemie. Prezent na 18. urodziny sprawiła sobie imponującym zwycięstwem 6:3, 6:0 nad Chinką Qiang Wang w drugiej rundzie.

Zdjęcie Iga Świątek /PAP/EPA

Do odniesienia przekonującego zwycięstwa nasza zawodniczka potrzebowała zaledwie 53 minut.



104. w światowym rankingu Świątek w piątek skończy 18 lat. Dzień wcześniej mogła rozpocząć świętowanie, odprawiając z kwitkiem 16. w zestawieniu WTA Chinkę. To najwyżej notowana rywalka w dotychczasowej karierze Świątek.



Polka po raz drugi gra w turnieju wielkoszlemowym. Podczas ostatniego Australian Open odpadła w drugiej rundzie, teraz już poprawiła to osiągnięcie.



Świątek znakomicie rozpoczęła pojedynek z chińską rywalką, wygrywając do zera gema otwarcia przy własnym serwisie. Gdy Qiang Wang wysłała za linię końcową prostą piłkę, nasza tenisistka prowadziła już 2:0 z jednym przełamaniem na koncie. W trzecim gemie Świątek popełniła kilka niewymuszonych błędów i oddała go rywalce za darmo. Z przewagi przełamania nic nie zostało, a po chwili było już 2:2. W piątym gemie Iga odzyskała prowadzenie, gdy dwoma znakomitymi uderzeniami wygrała dłuższe wymiany.

Przy swoim podaniu Wang prowadziła już 40:15, a mimo to dała się przełamać na 2:4. Świątek pokazała się kilkoma uderzeniami, po których ręce same składały się do oklasków. Rozpędzona Polka poszła za ciosem. Nie popełniła już błędu z początku meczu, gdy łatwo straciła przewagę przełamania. Podwyższyła na 5:2, wygrywając gema "na sucho", a na koniec popisała się genialnym skrótem. Ostatnie dwa gemy wygrały serwujące i Polka zapisała na swoim koncie pierwszego seta 6:3.

Niespełna 18-letnia tenisistka zdecydowanie otworzyła drugą partię, przełamując rywalkę do 15. W drugim gemie Polka popisała się asem serwisowym i, choć miała trochę problemów, wygrała na przewagi. Za moment było już 3:0, gdy Świątek ponownie przełamała Chinkę i to do zera. Iga serwowała po kolejnego gema. Zaliczyła drugiego asa w meczu, a w ostatniej akcji popisała się niewiarygodnym zagraniem wzdłuż linii, po którym publiczność aż jęknęła z zachwytu.

Po trzecim przełamaniu w drugim secie Świątek prowadziła już 5:0 i serwowała po zwycięstwo w meczu. Szybko objęła prowadzenie 40:0 i miała trzy piłki meczowe. Wykorzystała już pierwszą!



Polka spotka się w trzeciej rundzie z lepszą z pary Daria Kasatkina (Rosja) - Monica Puig (Portoryko).

Wynik meczu drugiej rundy:

Iga Świątek (Polska) - Qiang Wang (Chiny, 16.) 6:3, 6:0

