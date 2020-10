Po pokonaniu Nadii Podoroskiej w półfinale Rolanda Garrosa Iga Świątek może awansować na 24. miejsce w rankingu WTA. Jeśli wygra cały turniej, znajdzie się w czołowej 20.

Przed turniejem Świątek zajmowała 54. pozycję w rankingu. Najwyżej w karierze była w lutym. Po dotarciu do czwartej rundy Australian Open zajmowała 48. miejsce.



Teraz na pewno pobije to osiągnięcie. Dodatkowo będzie najwyżej sklasyfikowaną Polką.



Wcześniej ten tytuł nosiła Magda Linette. Przed występem w Paryżu zajmowała bowiem 36. miejsce. Polka odpadła jednak już w pierwszej rundzie. To prawdopodobnie będzie skutkowało znalezieniem się w piątej dziesiątce zestawienia tenisistek.

Świątek zanotuje gigantyczny awans. W zeszłym roku zakończyła swój udział w 1/8 finału, za co dostała 240 punktów. Za awans do finału powiększy swój dorobek o 1060 "oczek".



Dzięki temu, gdyby w sobotnim finale przegrała, prawdopodobnie znajdzie się na 24. miejscu. W przypadku wygranej w turnieju może wskoczyć nawet na 17. lokatę. Byłaby wtedy jedyną tenisistką poniżej 20. roku życia w czołowej 20. rankingu WTA.

Finał odbędzie się w sobotę. Polka zmierzy się w nim ze zwyciężczynią rywalizacji Sofia Kenin - Petra Kwitowa. W poniedziałek zostanie opublikowane rankingi ATP i WTA.



