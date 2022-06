Roland Garros: Iga Świątek - Cori Gauff. Gdzie oglądać finał? (transmisja)

Iga Świątek (1. WTA) w finale Rolanda Garrosa 2022 zagra Cori "Coco" Gauff (23. WTA). Będzie to trzecie spotkanie pomiędzy Świątek a a Gauff. Transmisja finału Iga Świątek - Cori Gauff w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1 oraz w Internecie na Polsat Box Go oraz w Playerze.

Iga Świątek - Cori Gauff. Gdzie oglądać finał Rolanda Garrosa w tv?

Spotkanie Iga Świątek - Cori Gauff w finale Rolanda Garrosa odbędzie się w sobotę 4 czerwca. O której godzinie zagra dzisiaj Świątek? Mecz Świątek - Gauff rozpocznie się o godzinie 15.00. Świątek zmierzy się z Gauff na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera. Przypomnijmy, że Iga Świątek ma już na koncie triumf we French Open z 2020 roku, kiedy to pokonała w finale inną Amerykankę - Sofię Kenin 6:4, 6:1 i jest to dotychczas jedyny wielkoszlemowy triumf Świątek w singlu.

Dla 18-letniej "Coco" Gauff awans do finału jest olbrzymim sukcesem, bowiem wcześniej nigdy nie grała w decydującym meczu wielkoszlemowym w seniorskim tenisie (wygrała natomiast dwa turnieje WTA - w Linz oraz w Parmie). Przed rokiem Amerykanka dotarła do ćwierćfinału French Open. Warto dodać, że Gauff ma w swoim CV triumf w juniorskim Rolandzie Garrosie z 2018 r.. Transmisja meczu Świątek - Gauff w tv na kanałach TVN i Eurosport 1.

Świątek - Gauff. Transmisja finału French Open w Paryżu online live stream

Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale Rolanda Garrosa nad Rosjanką Darią Kasatkiną (20. WTA) wyrównała rekordowy wynik Sereny Williams, która w XXI w. miała serię 34 wygranych meczów z rzędu. Jeśli Świątek wygra w sobotnim finale French Open 2022 z Cori Gauff to doścignie starszą siostrę Sereny - Venus, która w 2000 roku osiągnęła 35 kolejnych zwycięstw. W tym roku Iga Świątek triumfowała już w pięciu turniejach: w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. Po raz ostatni raszynianka schodziła z kortu pokonana 16 lutego, kiedy uległa Łotyszce Jelenie Ostapenko w drugiej rundzie WTA w Dubaju.

W Rolandzie Garrosie 2022 Iga Świątek wyeliminowała kolejno następujące tenisistki: Łesię Curenko z Ukrainy, Alison Riske ze Stanów Zjednoczonych, Czernogórkę Dankę Kovinić, Chinkę Qinwen Zheng, Amerykankę Jessicę Pegulę i wspomnianą Kasatkinę. Cori Gauff w obecnej edycji French Open pokonała: Rebeccę Marino, Alison Van Uytvanck, Kaię Kanepi, Elise Mertens, Sloane Stephens oraz Martinę Trevisan. Świątek po raz pierwszy zmierzyła się z Gauff w ubiegłym roku w ramach półfinału WTA w Rzymie. Wówczas Polka triumfowała 7:6, 6:3. Drugi mecz pomiędzy Igą a "Coco" odbył się ponad dwa miesiące temu - w IV rundzie WTA w Miami, a raszynianka zwyciężyła 6:3, 6:1.

Transmisja spotkania Świątek - Gauff online live stream na Polsat Box Go oraz w Playerze. Spotkanie Iga Świątek - Cori "Coco" Gauff będzie można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" i wynik meczu Iga Świątek - Cori Gauff na sport.interia.pl.

Kiedy i o której godzinie zacznie się finał Rolanda Garrosa: Iga Świątek - Cori Gauff? Sobota 4 czerwca, godzina 15.00. Transmisja TV Światek - Gauff: TVN, Eurosport 1. Gdzie oglądać finał Igi Świątek we French Open online live stream? Polsat Box Go, Player. Relacja i wynik: sport.interia.pl.