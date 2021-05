Andy Murray zasługuje na "dziką kartę" do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, powiedział dyrektor tej imprezy Guy Forget.

Szkot, który przez długą przerwę spowodowaną kontuzją biodra, spadł na 123. miejsce w rankingu, jest zmuszony próbować dostać się do paryskiej imprezy z kwalifikacji. Murray to trzykrotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema.

Rozpoczną się one 24 maja.



"Wiem, że Andy zamierza wziąć udział w kwalifikacjach, wiem, że trenuje w Rzymie, widziałem go, jak przebijał z Novakiem Djokoviciem. Andy to wielki zawodnik, na pewno zasługuje na 'dziką kartę'. Musimy porozmawiać z nim oraz w naszym gronie. Chcemy go widzieć w dobrej formie, mam nadzieję, że dobrze się czuje" - powiedział Forget.



Na razie jeszcze nie przyznano "dzikich kart" do turnieju, który odbędzie się w dniach 30 maja-13 czerwca w Paryżu.

