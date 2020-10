Iga Świątek w drodze do finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa nie straciła seta. Jej rywalka - Sofia Kenin - tylko dwa z dotychczasowych meczów wygrała w dwóch partiach. Tenisistka z USA potrzebowała też łącznie o 3,5 godz. więcej czasu na przejście sześciu rund. Finał już dzisiaj o 15.

Świątek w imponującym stylu przeszła kolejne etapy rywalizacji, eliminując przy tym dwie rozstawione zawodniczki. Uwagę całego tenisowego świata skupiła na sobie, gdy w 1/8 finału pokonała występującą z "jedynką" Rumunkę Simonę Halep. Łącznie oddała przeciwniczkom zaledwie 23 gemy i spędziła na korcie 7 godzin.

Kenin sama gra w Paryżu z numerem czwartym i na inną rozstawioną zawodniczkę trafiła dopiero w półfinale. Paradoksalnie to z Czeszką Petrą Kvitovą (7.) rozegrała jeden ze swoich dwóch dwusetowych pojedynków. Wywalczenie udziału w decydującym spotkaniu zajęło jej 10 godz. i 34 minuty.

Obie tenisistki łączyły do niedawna występy w singlu i deblu. W drugiej z tych konkurencji Polka odpadła w półfinale, a Amerykanka rundę wcześniej.

Iga Świątek

1. runda

Świątek - Marketa Vondrousova (Czechy, 15) 6:1, 6:2

2. runda

Świątek - Su-Wei Hsieh (Tajwan) 6:1, 6:4

3. runda

Świątek - Eugenie Bouchard (Kanada) 6:3, 6:2

1/8 finału

Świątek - Simona Halep (Rumunia, 1) 6:1, 6:2

ćwierćfinał

Świątek - Martina Trevisan (Włochy) 6:3, 6:1

półfinał

Świątek - Nadia Podorska (Argentyna) 6:2, 6:1

łączny czas spędzony na korcie: 7 godzin

Sofia Kenin

1. runda

Kenin - Liudmiła Samsonowa (Rosja) 6:4, 3:6, 6:3

2. runda

Kenin - Ana Bogdan (Rumunia) 3:6, 6:3, 6:2

3. runda

Kenin - Irina Bara (Rumunia) 6:2, 6:0

1/8 finału

Kenin - Fiona Ferro (Francja) 2:6, 6:2, 6:1

ćwierćfinał

Kenin - Danielle Collins (USA) 6:4, 4:6, 6:0

półfinał

Kenin - Petra Kvitova (Czechy, 7) 6:4, 7:5

łączny czas spędzony na korcie: 10 godz. i 34 min.