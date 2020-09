16-letnia Cori Gauff po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę tenisowego świata. Amerykanka w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa pokonała rozstawioną z "dziewiątką" Brytyjkę Johannę Kontę, półfinalistkę ubiegłorocznej edycji 6:3, 6:3.

Konta w latach 2015-18 przegrywała w paryskiej imprezie mecze otwarcia. Gdy rok temu cieszyła się z dotarcia do czołowej "czwórki", to Gauff nie przeszła w niej eliminacji. Nastolatka z USA jednak zaraz potem znalazła się na ustach miłośników tego sportu, gdy dotarła do 1/8 finału Wimbledonu. Ponownie błysnęła w styczniowym Australian Open, gdy zatrzymała się na tym samym etapie.

W obu tych odsłonach Wielkiego Szlema pokonała zawodniczki ze światowej czołówki. W Melbourne wyeliminowała m.in. broniącą tytułu Japonkę Naomi Osakę. W niedzielę zanotowała czwarte w karierze zwycięstwo nad rywalką z Top20 rankingu WTA. Poprawiła sobie też humor po przegraniu meczu otwarcia w niedawnym US Open.



Debiutująca w głównej drabince zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Amerykanka, która zajmuje 53. miejsce na światowej liście, jest najmłodsza w kobiecej stawce. Jej kolejną rywalką będzie włoska kwalifikantka Martina Trevisan.

Wyniki niedzielnych meczów 1. rundy singla kobiet Rolanda Garrosa:

Aleksandra Sasnowicz (Białoruś) - Anna-Lena Friedsam (Niemcy) 6:2, 2:6, 6:3

Simona Halep (Rumunia, 1) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) 6:4, 6:0

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 10) - Danka Kovinic (Czarnogóra) 6:1, 6:2

Elise Mertens (Belgia, 16) - Margarita Gasparian (Rosja) 6:2, 6:3

Caroline Garcia (Francja) - Anett Kontaveit (Estonia, 17) 6:4, 3:6, 6:4

Maria Sakkari (Grecja, 20) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6:0, 7:5

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 27) - Maddison Inglis (Australia) 6:3, 6:3

Kamilla Rachimowa (Rosja) - Shelby Rogers (USA) 6:2, 6:3

Astra Sharma (Australia) - Anna Blinkowa (Rosja) 6:3, 2:6, 7:5

Kaia Kanepi (Estonia) - Marie Bouzkova (Czechy) 4:6, 6:4, 6:2

Anna Karolina Schmiedlova (Słowacja) - Venus Williams (USA) 6:4, 6:4

Cori Gauff (USA) - Johanna Konta (Wielka Brytania, 9) 6:3, 6:3

Julia Putincewa (Kazachstan, 23) - Kirsten Flipkens (Belgia) 6:1, 6:2

Daria Gavrilova (Australia) - Dajana Jastremska (Ukraina, 24) 6:4, 6:3

Barbora Strycova (Czechy, 32) - Varvara Lepchenko (USA) 7:5, 6:2

Irina-Camelia Begu (Rumunia) - Jil Belen Teichmann (Szwajcaria) 6:4, 4:6, 6:3

Martina Trevisan (Włochy) - Camila Giorgi (Włochy) 7:5, 3:0 - krecz Giorgi

Nadia Podoroska (Argentyna) - Greet Minnen (Belgia) 6:2, 6:1

Eugenie Bouchard (Kanada) - Anna Kalinska (Rosja) 6:4, 6:4

Barbora Krejcikova (Czechy) - Nina Stojanovic (Serbia) 6:3, 7:5