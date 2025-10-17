Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rok temu została Polka, za chwilę zagra razem ze Świątek. Już oficjalnie

Igor Szarek

Igor Szarek

Aktualizacja

W zeszłym roku spore poruszenie w kraju nad Wisłą wywołała decyzja związana z przyznaniem polskiego obywatelstwa Lindzie Klimovicovej. Utalentowana sportsmenka urodzona w Czechach od tego momentu z dobrym skutkiem spisuje się na arenie międzynarodowej, lecz jeszcze nie miała okazji do występów z orzełkiem na piersi. Podczas poprzedniego turnieju Billie Jean King Cup podziękowała Dawidowi Celtowi za powołanie. Teraz jednak doszło do zmiany. Debiut będzie wyjątkowy, bo 21-latka zagra u boku między innymi Igi Świątek.

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025
Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025ADEK BERRYAFP

O turnieju w stolicy województwa lubuskiego głośno zrobiło się już wczoraj. Radosny dla polskich kibiców komunikat wydała Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka długo rozmyślała nad udziałem w zawodach, lecz wreszcie pochwaliła się światu podjętą decyzją. "Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - napisała w mediach społecznościowych.

Zaledwie kilkanaście godzin później pojawiła się lista zawodniczek powołanych przez Dawida Celta. Poza Igą Świątek w Gorzowie o sukces powalczą: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Dwie pierwsze na co dzień reprezentują Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. Ostatnia natomiast jest przedstawicielką WKT Mera.

Więcej informacji wkrótce.

Zobacz również:

Jelena Rybakina
Tenis

57 minut Rybakiny i już wszystko jasne ws. WTA Finals. W Japonii zacierają ręce

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Reprezentantki Polski z Igą Świątek na czele poznały potencjalne rywalki w półfinale BJK Cup Finals 2024
Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Tenisistka w różowej sukience i białej czapce przygotowuje się do odbioru piłki na kortach podczas turnieju US Open, trzymając rakietę oburącz i stojąc w szerokim rozkroku.
Linda KlimovicovaFoto OlimpikAFP
Katarzyna Kawa świetnie zaczęła sezon na trawie - od zwycięstwa z Eriką Andriejewą
Katarzyna KawaAndrzej IwańczukReporter
Już niedługo rusza Tauron Liga! Na co liczą byłe reprezentantki Polski? WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja