Rok temu została Polka, za chwilę zagra razem ze Świątek. Już oficjalnie

O turnieju w stolicy województwa lubuskiego głośno zrobiło się już wczoraj. Radosny dla polskich kibiców komunikat wydała Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka długo rozmyślała nad udziałem w zawodach, lecz wreszcie pochwaliła się światu podjętą decyzją. "Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - napisała w mediach społecznościowych.