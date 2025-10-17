Rok temu została Polka, za chwilę zagra razem ze Świątek. Już oficjalnie
W zeszłym roku spore poruszenie w kraju nad Wisłą wywołała decyzja związana z przyznaniem polskiego obywatelstwa Lindzie Klimovicovej. Utalentowana sportsmenka urodzona w Czechach od tego momentu z dobrym skutkiem spisuje się na arenie międzynarodowej, lecz jeszcze nie miała okazji do występów z orzełkiem na piersi. Podczas poprzedniego turnieju Billie Jean King Cup podziękowała Dawidowi Celtowi za powołanie. Teraz jednak doszło do zmiany. Debiut będzie wyjątkowy, bo 21-latka zagra u boku między innymi Igi Świątek.
O turnieju w stolicy województwa lubuskiego głośno zrobiło się już wczoraj. Radosny dla polskich kibiców komunikat wydała Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka długo rozmyślała nad udziałem w zawodach, lecz wreszcie pochwaliła się światu podjętą decyzją. "Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - napisała w mediach społecznościowych.
Zaledwie kilkanaście godzin później pojawiła się lista zawodniczek powołanych przez Dawida Celta. Poza Igą Świątek w Gorzowie o sukces powalczą: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Dwie pierwsze na co dzień reprezentują Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. Ostatnia natomiast jest przedstawicielką WKT Mera.
