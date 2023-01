Rok temu deportowano Novaka Djokovicia, teraz można zagrać z COVID-19

"Wyjaśniliśmy sytuację tenisistom i 12 000 pracowników. Po prostu prosimy, jeśli ktoś poczuje się źle, to niech pozostanie w domu . To dla nas teraz normalne i może się zdarzyć, podobnie jak w przypadku krykieta, że potencjalnie znajdą się gracze, którzy zagrają mając COVID-19" - powiedział Tiley.

Tenis. COVID-19? Wszystko w rękach zawodników

Do Melbourne tymczasem dotarł Djoković . Serb przed rokiem został zatrzymany na lotnisku, odebrano mu wizę i następnie deportowano z powodu niejasnego statusu odnośnie COVID-19. Dostał też trzyletni zakaz powrotu.

Okazało się jednak, że tenisista już po roku mógł legalnie wrócić do Australii, a w niedzielę wygrał turniej w Adelajdzie, 92. z cyklu ATP w karierze. Djoković będzie jednym z faworytów do zwycięstwa w Australia Open, które potrwa od 16 do 29 stycznia.