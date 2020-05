​Słynny szwajcarski tenisista Roger Federer zawiesił treningi podczas wydłużającej się przerwy związanej z pandemią. Zdobywca rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów wielkoszlemowych zamierza je wznowić, gdy wyjaśni się sprawa wznowienia rywalizacji.

Federer udzielił online wywiadu byłemu znanemu tenisiście Gustavo Kuertenowi. W rozmowie z Brazylijczykiem, z którym w przeszłości mierzył się na korcie, mówił że od dłuższego czasu nie trzymał rakiety w ręce.

"Obecnie nie trenuję. Nie widzę powodu, by to robić. Jestem zadowolony z obecnej dyspozycji fizycznej, a minie jeszcze sporo czasu zanim wrócimy do gry w tourze" - uzasadnił 38-letni zawodnik.

Zapowiedział, że rozpocznie przygotowania, gdy sytuacja stanie się bardziej klarowna. Międzynarodowa rywalizacja tenisowa została wstrzymana z powodu pandemii na początku marca. Jej wznowienie jest systematycznie odsuwane w czasie. Zgodnie z ostatnim komunikatem nie zostanie wznowiona co najmniej do 3 sierpnia.

"Kiedy wrócę do treningów, to będę miał jasny cel przed sobą. Będę wiedział, do czego powinienem się przygotowywać i to mnie będzie motywowało" - argumentował.