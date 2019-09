Słynni tenisiści Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal mają zagrać pokazowy pojedynek na stadionie Realu Madryt Santiago Bernabeu - poinformował prezes Realu Florentino Perez, któremu marzy się pobicie rekordu frekwencji na meczu tenisa.

Obiekt "Królewskich" może pomieścić 81 tysięcy widzów. Obecny rekord frekwencji na meczu tenisowym wynosi 35 681 osób. Tyle fanów śledziło na stadionie w Brukseli, w lipcu 2010 roku, towarzyski pojedynek Belgijki Kim Clijsters z Amerykanką Sereną Williams, który sędziowała słynna Martina Navratilova.

Na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do spotkania tenisistów w Madrycie.

Natomiast w lutym w Kapsztadzie w RPA Federer i Nadal mają zagrać charytatywnie na mogącym pomieścić 50 tysięcy widzów Cape Stadium. Dochód z imprezy ma zasilić fundację imienia zawodnika z Bazylei.