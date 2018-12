Roger Federer skończył już 37 lat i przygotowuje się do… 22 sezonu na zawodowych kortach. Mówi, że jest „podekscytowany i zmotywowany”. Czeka go też nie lada wyzwanie. Kiedy uda mu się wygrać po raz setny w turnieju ATP?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Roger Federer pozuje z trofeum. Wideo © 2018 Associated Press

Pierwszym ważnym sprawdzianem w nowym roku będzie dla Szwajcara występ w Melbourne, podczas Australian Open. Federer ma stamtąd znakomite wspomnienia, szczególnie w ostatnich latach, ponieważ wygrywał w pierwszym turnieju Wielkiego Szlema w ostatnich dwóch edycjach.

Reklama

Zanim jednak 14 stycznia zacznie się rywalizacja w Australii, Szwajcar wystartuje jeszcze na przełomie roku w Pucharze Hopmana, który jest uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych.

Przy tej okazji dojdzie do niespotykanego spotkania. 1 stycznia szwajcarska para mieszana Federer - Belinda Bencic zmierzy się z Francesem Tiafoe oraz... Sereną Williams. To oznacza, że dwójka wielkich mistrzów stanie po raz pierwszy naprzeciwko siebie. Oboje mają w sumie 43 zwycięstwa w Wielkim Szlemie.

Celem dla Federera będzie jednak przede wszystkim Australian Open. Choć trzeba przyznać, że utytułowany tenisista, mający na koncie 20 triumfów wielkoszlemowych, pochodzi do najbliższych turniejów z dystansem. - Myślę, że kibice doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli w moim wieku uda się jeszcze coś wygrać, to będzie niesamowite - powiedział Federer. - A jeśli się nie uda, to nic się nie stanie. Wiem, jak trudno jest utrzymywać co roku wysoką formę. Trzeba mieć do tego trochę szczęścia i dobrą drabinkę w losowaniu. Mam jednak nadzieję, że to będzie początek kolejnego wspaniałego sezonu, tak jak było w poprzednich dwóch latach - dodał.

RP

Zdjęcie Roger Federer / AFP