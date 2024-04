Rodzinny dramat rywalki Igi Świątek. ''Trudno mi o tym mówić''

Dowiedziałam się w Ameryce, że dziadek nie czuje się już dobrze, więc chciałam go znowu zobaczyć i się pożegnać. Bardzo się cieszę, że poleciałem i że udało mi się spotkać (...) Trudno mi o tym mówić nawet teraz. Zdaje się sobie sprawę z tego, co jest ważne na świecie i niezbędne w życiu, że tenis to zdecydowanie nie wszystko

~ mówiła Marketa Vondrousova, cytowana przez "Daily.Mail".