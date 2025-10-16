Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rodaczka rzuciła się na pomoc Andriejewej. Szybkie przełamanie, później totalna dominacja

W najbliższych 10 dniach rozstrzygną się losy ostatnich dwóch wolnych miejsc w WTA Finals, rozstrzygną o tym wyniki turniejów rangi 500 w Ningbo i Tokio. W tym pierwszym w środę sensacyjnie przegrała swój mecz Mirra Andriejewa, szansę wyprzedzenia Rosjanki w rankingu Race uzyskały więc Jasmine Paolini i Jelena Rybakina. W czwartek w Ningbo jako pierwsza na kort wyszła Włoszka, jej spotkanie z Weroniką Kudiermietową zaczęło się od niespodziewanego przełamania na korzyść Rosjanki.

Jasmine Paolini zareagowała na porażkę Mirry Andriejewej. Jeśli w piątek wygra swój ćwierćfinałe, wyprzedzi Rosjankę w walce o WTA Finals
Jasmine Paolini zareagowała na porażkę Mirry Andriejewej. Jeśli w piątek wygra swój ćwierćfinałe, wyprzedzi Rosjankę w walce o WTA FinalsDu Xinyi/Xinhua via AFP & Greg BakerAFP

Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys - te sześć zawodniczek zapewniło już sobie kwalifikację do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie. O trzy pozostałe miejsca walczą: Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina. 

Dwie pierwsze do Arabii Saudyjskiej na pewno polecą, bo zapewniły sobie tam występy w grze podwójnej Tyle że nie dostaną takiej przerwy na odpoczynek, jaką mają ich wymienione na wstępie rywalki. Walka o ósme wolne miejsce nie rozstrzygnie się bowiem w Ningbo. O siódme zaś może, jeśli całą imprezę w Chinach wygra Paolini.

    Jeszcze trzy tygodnie temu wydawało się, że praktycznie pewną kwalifikację ma już Andriejewa, triumfatorka wielkich turniejów w Dubaju i Indian Wells na początku tego roku. Wystarczył jeden dość dobry występ w Pekinie czy Wuhanie, tymczasem Andriejewa przegrała z Sonay Kartal i Laurą Siegemund. A jakby tego było mało, w środę uległa Chince Lin Zhu, choć przecież w Ningbo miała najwyższe rozstawienie.

    Szansę wyczuły więc Paolini i Rybakina - jeszcze w Chinach obie jednocześnie mogą wyprzedzić Rosjankę w rankingu Race.

    WTA 500 w Ningbo. Jasmine Paolini zaczęła swój czwarty turniej w Chinach. Szybkie przełamanie na korzyść Weroniki Kudiermietowej

    Stanie się tak, jeśli Paolini w Ningbo dotrze do półfinału, a tam przegra z Rybakiną, która później triumfuje w całym turnieju.

    Włoszka zaczęła rywalizację od starcia z Weroniką Kudiermietową, która od zmagań w Cincinnati nie może odnaleźć dobrej dyspozycji. Tam dotarła do półfinału, w nim stoczyła niemal 2,5-godzinny mecz właśnie z Paolini, przegrała trzeciego seta 3:6. A później dość szybko odpadała z kolejnych turniejów, zmęczona całym sezonie. I sfrustrowana, co widać było w jej pojedynku w Wuhanie z Magdaleną Fręch.

    Jasmine Paolini rywalizowała z Eriką Andriejewą o ćwierćfinał WTA 1000 w Wuhan
    Jasmine PaoliniWANG ZHAO / AFPAFP

    Paolini zaś imponuje, mimo ogromnej ilości spotkań w nogach. W finałach Billie Jean King Cup w Shenzhen zagrała trzy singlowe spotkania, w Pekinie i Wuhanie po cztery. Wygrywała m.in. z Jessicą Pegulą, Eliną Switoliną, Clarą Tauson czy wreszcie - z Igą Świątek. Po raz pierwszy w karierze, zaledwie sześć dni temu. A przecież jeszcze grała w debla.

    Dziś na początku Kudiermietowa zaskoczyła, przełamała Włoszkę do zera. Agresywne returny mogły być ogromnym atutem Rosjanki. I momentami były, przeważnie jednak, ryzykując, popełniała poważne błędy. A im dłużej toczyła się rywalizacja, tym częściej błędy pojawiały się nawet w prostych sytuacjach.

      Paolini dość szybko otrząsnęła się po tej sytuacji, przejęła inicjatywę. Atakowała wznoszącą piłkę, zaskakiwała rywalkę. Obie starały się trzymać przeciwniczkę z dala od siatki, zwłaszcza Paolini. To bowiem również świetne deblistki, jedna i druga cieszyła się z wielkoszlemowego tytułu w tej specjalności w tym roku.

      Włoszka zdołała trzykrotnie przełamać Kudiermietową - to ostatnie oznaczało triumf w secie 6:2. Aż 15 niewymuszonych pomyłek Rosjanki dało jednak taki właśnie efekt.

        Druga partia była bardziej zacięta, choć jej scenariusz trochę przypominał ten z pierwszej. Do stanu 2:2 pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe, później breaka zaliczyła Kudiermietowa. I momentalnie Jasmine odpowiedziała tym samym.

        Wszystko wskazywało na tie-breaka w tej drugiej partii, Kudiermietowa miała nawet piłkę na 6:6. Przegrała jednak długą wymianę, za moment trafiła bekhendem w siatkę. A podwójny błąd serwisowi zamknął to spotkanie.

        W rankingu WTA "na żywo" Paolini wyprzedziła już Andriejewą. A w tym Race, decydującym o kwalifikacji do Rijadu, może to się stać w piątek. Jeśli Paolini pokona w grze o półfinał Belindę Bencic.

        Ningbo (W)
        1/8 finału
        16.10.2025
        08:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Jasmine Paolini: To coś wspaniałego dla nas jako zawodników. WIDEOAP© 2024 Associated Press
        Tenisistka ubrana w biały strój sportowy i różową czapkę z daszkiem trzyma rakietę tenisową w lewej ręce oraz wykonuje gest pocałunku w stronę publiczności podczas meczu na świeżym powietrzu.
        Weronika KudiermietowaMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
        Uśmiechnięta tenisistka trzymająca w ręce trzy piłki tenisowe, ubrana w sportowy strój, na tle rozmytej publiczności.
        Jasmine PaoliniMike StobeAFP

