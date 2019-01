Lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djoković przegrał z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 6:3, 6:7 (6-8), 4:6 w półfinale turnieju ATP w Dausze (pula nagród 1,31 mln dolarów).

Finałowego rywala Hiszpana wyłoni drugi półfinał, w którym Czech Tomas Berdych zmierzy się z Włochem Marco Cecchinato.



Gdy w drugiej partii Djoković objął prowadzenie 4:3 po przełamaniu podania rywala, wydawało się, że 106. w karierze finał imprezy ATP ma na wyciągnięcie ręki.



Szybko jednak 24. w klasyfikacji tenisistów Bautista-Agut odrobił stratę własnego serwisu, a przy stanie 5:4 i 6:5 zmarnował trzy piłki setowe. Dopiął swego w tie-breaku i doprowadził do trzeciej odsłony, w której przewaga przełamania uzyskana już w pierwszym gemie wystarczyła do wygrania seta. Mecz trwał 157 minut.



31-letni Djoković w minionym sezonie udowodnił, że niektórzy za wcześnie go skreślili. Odrodził się po kryzysie i wywalczył dwa tytuły wielkoszlemowe (triumfował w Wimbledonie i US Open). W maju, po raz pierwszy od prawie 12 lat, wypadł z czołowej dwudziestki, a mimo to 2018 rok zakończył jako lider światowego rankingu.

Wynik półfinału:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Roberto Bautista-Agut (Hiszpania, 7) 6:3, 6:7 (6-8), 4:6