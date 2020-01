Robert Farah, numer jeden rankingu deblowego tenisistów, został we wtorek prowizorycznie zawieszony przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) ze względu na stosowanie zakazanych sterydów.

Jak podała ITF w organizmie Kolumbijczyka podczas kontroli w październiku wykryto boldenon, który powoduje przyrost masy mięśniowej.

"11 stycznia pan Farah został oskarżony o złamanie zasad antydopingowych (obecność zakazanej substancji w próbce) i został prowizorycznie zawieszony od 21 stycznia" - napisano w oświadczeniu ITF.

"Par Farah miał (i zachowuje) prawo do odwołania się w tej sprawie do niezależnego trybunału, dlatego nie nakładano tymczasowego zawieszenia, ale do tej pory tego nie zrobił" - dodano.

Tenisista napisał w ubiegłym tygodniu na portalu społecznościowym: "Przechodzę przez jeden z najsmutniejszych momentów mojego życia, a bez wątpienia, najsmutniejszy w sportowej karierze".

Boldenon jest używany przez rolników w Kolumbii w celu zwiększania wzrostu krów, ale znajduje się na liście zabronionych substancji Światowej Agencji Antydopingowej.

W 2018 roku Kolumbijski Komitet Olimpijski przestrzegał własnych sportowców przed obecnością boldenonu w wołowinie.

"Jestem przekonany, że to właśnie mięso spowodowało taki wynik testu" - stwierdził Farah.

Urodzony w Kanadzie Farah, wraz z Juanem Sebastianem Cabalem, wygrali wielkoszlemowy Wimbledon i US Open w zeszłym roku, w grze deblowej. Para była także w finale Australian Open 2018 i miała wystąpić w tegorocznej imprezie. Cabal będzie w niej grał z Hiszpanem Jaumem Munarem.