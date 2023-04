Rewolucyjna zmiana w tenisie. Wiadomo już, kiedy wejdzie w życie

"How many times? How many?" - krzyczał Jerzy Janowicz po kontrowersyjnej jego zdaniem decyzji chorwackiej sędziny Mirai Cicak w czasie meczu drugiej rundy Australian Open z 2013 roku po jednym z zagrań rywala. Hindus Somdev Devvarman zagrał w narożnik kortu. Chorwatka uznała, że piłka była dobra. Sędzia liniowy nie skorygował decyzji. Polak był pewien, że tenisista zagrał w aut. Wpadł we wściekłość.