Rewolucja w polskim rankingu WTA. Chwalińska rozdziela "Wielką Trójkę"

Przygoda Mai Chwalińskiej z tegorocznym Roland Garros brzmi wręcz nierealnie, ale przecież równie nierealne było to, że Emma Raducanu, zaczynając od kwalifikacji, wygrała w 2021 roku US Open. I nawet to, że w zeszłym roku Losi Boisson, wracając po ciężkiej kontuzji, z dziką kartą awansowała do półfinału.

Teraz taką piękną przygodę odbywa Maja Chwalińska, zawsze jednak znajdująca się w cieniu nie tylko Igi Świątek, ale nawet Magdy Linette czy Magdaleny Fręch. Świetnie czująca się na kortach ziemnych, ze swoją finezją i wyjątkowym wyczuciem piłki, ale jednak zawsze poza główną drabinką French Open.

Aż w końcu te barierę przełamała. I poszła za ciosem. Nie tylko trzy zwycięstwa w eliminacjach Wielkiego Szlema, dające przecież już same w sobie dodatkowe punkty do rankingu, ale też jeszcze cztery kolejne zwycięstwa: z Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marią Sakkari i wreszcie dzisiaj z Diane Parry. Każda z tych zawodniczek była zaskoczona tym, co potrafi 24-latka z Bielska-Białej, rotacjami, zmianą rytmu gry. A Maja robiła swoje.

Efekty zaś zobaczymy już wkrótce w rankingu WTA. Zresztą już je widać w tym "na żywo". Jedno jest bowiem pewne - Maja Chwalińska będzie w poniedziałek w najlepszej "50" na świecie.

Gigantyczny awans Mai Chwalińskiej w rankingu WTA. To już pewne miejsce w TOP 50

Miesiąc temu Polka była 113., walczyła o to, by wskoczyć do najlepszej setki. Chciała grać w Rzymie, rok temu załapała się tutaj na kwalifikacje, wygrała z Julią Starodubcewą, w finale uległa jednak Marii Sakkari. Teraz się do nich nie dostała, ruszyła do Oksytanii na turniej ITF W75, później planowała podobną imprezę w Chorwacji. Dostała się jednak do WTA 125 w Parmie, ale skreczowała po pierwszym spotkaniu pierwszej rundy.

Kapitan Dawid Celt i pięć reprezentantek Polski. W środę Maja Chwalińska może być tą drugą, po Idze Świątek Mathias Schulz Newspix.pl

A to oznaczało, że nie załapała się na miejsce w głównej drabince Wimbledonu - jest w nich 16. oczekującą. Obowiązywało bowiem notowanie z 18 maja, czyli na sześć tygodni przed startem zmagań. To z 18 maja obowiązywało też w kontekście zapisów do kwalifikacji - to się dzieje na cztery tygodnie przed ich startem, ale akurat 25 maja ranking nie był aktualizowany.

W nich Polka ma pewne miejsce. Obecna pozycja w rankingu "na żywo" pozwala jednak stwierdzić, że będzie w nich najwyżej rozstawioną zawodniczką.

Podobną historię miała rok temu Lois Boisson - doszła do półfinału w Paryżu, przegrała go z Coco Gauff. A później w Wimbledonie... odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji.

Dzięki awansowi do ćwierćfinału French Open Chwalińska awansowała na 48. miejsce w rankingu WTA "na żywo". Nawet jeśli w środę przegra z Kalinską, a tak być nie musi, będzie miała 1126 punktów, czyli tyle samo, ile ma Dajana Jastremska. Polka jednak zdobyła ich więcej w turniejach Wielkiego Szlema i WTA 1000, właśnie dzięki obecnemu turniejowi.

Wyprzedzić może ją tylko Tatjana Maria (gra w WTA 125 w Birmingham, ale wkrótce będzie bronić ponad 500 punktów za tytuł w Queens).

Maja Chwalińska Wojciech Kubik East News

To też oznacza, że Chwalińska wyprzedzi w rankingu WTA Magdę Linette, która ma 1051 punktów i zajmuje 60. pozycję. Goni też Magdalenę Fręch (1238 punktów, 42. miejsce). Jeśli 24-latka awansuje do 1/2 finału, wskoczy na... 30. miejsce. 1476 punktów - tyle wówczas będzie wynosił dorobek Chwalińskiej. Zostanie więc drugą polską rakietą w rankingu. Z realnymi szansami na rozstawienie w US Open!

Jedno jest pewne - Maja Chwalińska nie będzie już musiała się martwić o miejsce w turniejach nie tyle WTA 250, ale nawet WTA 1000 w Toronto i Cincinnati.

Miejsca Polek w rankingu WTA "na żywo""

3. Iga Świątek - 6733 pkt

42. Magdalena Fręch - 1238 pkt

48. Maja Chwalińska - 1126 pkt

60. Magda Linette - 1051 pkt

141. Katarzyna Kawa - 533 pkt

162. Linda Klimovicova - 463 pkt

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP





Wilfredo Leon opowiedział o swoim dzieciństwie. "Dużo śmiechu i dużo radości". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport