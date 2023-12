Martyna Kubka rywalizuje w tym tygodniu w turnieju ITF 25k w Selva Gardena. 22-letnia Polka, będąca rówieśniczką Igi Świątek, walczy, by mocnym akcentem zakończyć rywalizację w sezonie 2023. Zawodniczka klubu CKT Grodzisk Mazowiecki jest na bardzo dobrej drodze, by "ustrzelić" dublet we włoskiej miejscowości. W piątek najpierw awansowała do finału w singlu, a chwilę później sięgnęła po tytuł w deblu. W sobotnim finale gry pojedynczej stanie przed szansą na podwójny skalp.