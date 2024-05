Rewelacja Italian Open wykonała... ten gest. Błyskawiczna reakcja organizatorów

Associated Press / © 2024 Associated Press

Coco Gauff - Qinwen Zheng. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Alejandro Tabilo fanem... "Przyjaciół". W Rzymie głośno o zachowaniu tenisisty

O co w tym wszystkim chodzi? Otóż jest to nawiązanie do serialu "Przyjaciele", a konkretnie do jednego z odcinków sezonu szóstego, w którym postać Rossa Gellera (w tej roli David Schwimmer) zachowuje się w podobny sposób - czyniony przez niego znak ma symbolizować "unagi", czyli jak twierdzi Ross, "stan całkowitej świadomości".