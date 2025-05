Rewanżu z Sabalenką w Rzymie nie będzie. Triumfatorka WTA 1000 odpada po 146 minutach

Amanda Anisimova to jedna z tych tenisistek, która dodatni bilans w bezpośrednich potyczkach z Aryną Sabalenką. Agresywny styl Amerykanki sprawiał w przeszłości mnóstwo kłopotów Białorusince. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wygrała pierwsze cztery starcia przeciwko aktualnej liderce rankingu. Na swój premierowy triumf zawodniczka z Mińska musiała poczekać do turnieju WTA 1000 w Rzymie przed trzema laty . Wówczas Sabalenka pokonała Anisimovą w ćwierćfinale - 4:6, 6:3, 6:2.

Potem panie rozegrały ze sobą jeszcze dwa pojedynki. Aktualnie w zestawieniu H2H jest 5-2 dla Amandy . Wiemy już, że obie nie spotkają się ze sobą podczas tegorocznej edycji zmagań w stolicy Włoch, chociaż w teorii mogło to nastąpić w półfinale. A to dlatego, że tenisistka z USA została wyeliminowana z rozgrywek na etapie drugiej rundy. Sposób na nią znalazła Weronika Kudiermietowa. Panie, chociaż rozegrały tylko dwa sety, walczyły na korcie numer 1 przez prawie 2,5 godziny.

WTA Rzym: Weronika Kudiermietowa pokonała Amandę Anisimovą w drugiej rundzie

Od początku spotkania obserwowaliśmy mnóstwo break pointów. Na pierwsze przełamanie trzeba było jednak zaczekać aż do czwartego gema. Wówczas Anisimova wykorzystała drugą z trzech okazji i objęła prowadzenie 3:1. Zawiązał się festiwal breaków. Przerwała go dopiero Rosjanka, podczas ósmego rozdania. Weronika wygrała w sumie trzy gemy z rzędu i przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo w partii. W następnych minutach znów widzieliśmy jednak same przełamania.