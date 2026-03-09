Rewanż na Sabalence za Australian Open wciąż możliwy w Indian Wells. Demolka w 64 minuty

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka w czwartej rundzie tegorocznego Australian Open pokonała Victorię Mboko, a po losowaniu drabinki głównej turnieju w Indian Wells stało się jasne, że może dojść do ponownego spotkania tych zawodniczek. Takie starcie jest realne na poziomie ćwierćfinału, jako pierwsza krok w tym kierunku wykonała Białorusinka. Kanadyjka odpowiedziała kilka godzin później, w jej meczu doszło do deklasacji w zaledwie 64 minuty.

Aryna Sabalenka i Victoria Mboko
Victoria Mboko (P) w Indian Wells może zrewanżować się Arynie Sabalence (L) za Australian OpenCLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ARTUR WIDAK/NURPHOTOAFP

Victoria Mboko sezon rozpoczęła od występu z reprezentacją Kanady w United Cup, tam wygrała jeden mecz, drugi przegrała. O wiele lepiej będzie wspominała turniej WTA 500 w Brisbane, gdzie dotarła aż do finału, w którym musiała jednak uznać wyższość Mirry Andriejewej. Z Australian Open pożegnała się z kolei na etapie czwartej rundy, przegrała w niej z Aryną Sabalenką. Jak się okazało, szybko może otrzymać okazję do rewanżu na Białorusince.

Zaledwie 19-letnia zawodniczka, która po drodze przegrała jeszcze finał tysięcznika w Dosze z Karoliną Muchovą, znalazła się w tej samej ćwiartce drabinki turnieju w Indian Wells, co Sabalenka. Od początku stało się jasne, że do starcia tych zawodniczek może dojść dopiero w ćwierćfinale, o ile obie dojdą do tego etapu rozgrywek.

Białorusinka pewnie wygrała dwa pierwsze mecze, ograła Himeno Sakatsume i Jaqueline Crisitian, tuż przed północą w niedzielę czasu polskiego zameldowała się w czwartej rundzie, w której zagra z Naomi Osaką. Kilka godzin później o awans do czwartej rundy walczyła Mboko.

Zobacz również:

Amanda Anisimova walczyła o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Tenis

Pogrom w meczu Anisimovej. 52 minuty i koniec. Mistrzyni US Open za burtą

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    WTA Indian Wells. Demolka w meczu Victoria Mboko - Anna Kalinska

    Kanadyjka z racji rozstawienia zmagania w BNP Paribas Open rozpoczęła od drugiej rundy, w tej poradziła sobie z Kimberly Birrell. Jej kolejną rywalką była Anna Kalinska, ten mecz rozegrano w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

    Spotkanie 10. w rankingu WTA Mboko z notowaną na 22. miejscu Rosjanką początkowo toczyło się gem za gem, obie zawodniczki pewnie spisywały się przy swoim podaniu. Do pierwszego przełamania doszło dopiero przy stanie 5:4 dla 19-latki z Kanady, która tym samym przypieczętowała zwycięstwo w secie.

    Świątek kontra Sakkari. Jest ostateczna decyzja. Wszystko już jasne ws. meczu

    Druga partia miała już zgoła odmienny przebieg, Mboko wykorzystała drugiego break pointa i przełamała Kalinską, później szybko poszła za ciosem i powiększyła przewagę. Gdy prowadziła już 5:0 stało się jasne, że 22. rakieta świata jest w bardzo trudnej sytuacji.

    Kalinska bezbłędnie rozegrała własnego gema serwisowego, a przy stanie 5:1 dla Mboko miała dwa break pointy. Nie wykorzystała jednak okazji na przełamanie rywalki, ta wyszła z opresji i po 64 minutach gry przypieczętowała zwycięstwo 6:4, 6:1.

    Kolejną rywalką Mboko będzie Emma Raducanu - jeśli Kanadyjka pokona Brytyjkę, w ćwierćfinale może zagrać z Aryną Sabalenką, stając przed szansą do rewanżu za ostatni Australian Open.

    Indian Wells (K)
    1/16 finału
    09.03.2026
    04:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Qinwen Zheng walczyła z Antonią Ruzic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
    Tenis

    Porażka gwiazdy na drodze Świątek do ćwierćfinału. Bez hitu z Muchovą

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej odzieży i niebieskiej czapce z daszkiem stoi na tle rozmytego tłumu kibiców podczas wydarzenia sportowego.
    Victoria MbokoMinas PanagiotakisAFP
    Kobieta w sportowym stroju z rakietą tenisową w dłoni podczas gry w tenisa, jasno oświetlona na tle ciemnego tła, skupiona na piłce.
    Anna KalinskaMARCO BERTORELLOAFP
    Tenisistka ubrana na biało z opaską na głowie, zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania lub zmęczenia, na tle rozmazanych kibiców.
    Anna KalinskaKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Arthur Fils - Dino Prizmic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja