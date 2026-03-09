Victoria Mboko sezon rozpoczęła od występu z reprezentacją Kanady w United Cup, tam wygrała jeden mecz, drugi przegrała. O wiele lepiej będzie wspominała turniej WTA 500 w Brisbane, gdzie dotarła aż do finału, w którym musiała jednak uznać wyższość Mirry Andriejewej. Z Australian Open pożegnała się z kolei na etapie czwartej rundy, przegrała w niej z Aryną Sabalenką. Jak się okazało, szybko może otrzymać okazję do rewanżu na Białorusince.

Zaledwie 19-letnia zawodniczka, która po drodze przegrała jeszcze finał tysięcznika w Dosze z Karoliną Muchovą, znalazła się w tej samej ćwiartce drabinki turnieju w Indian Wells, co Sabalenka. Od początku stało się jasne, że do starcia tych zawodniczek może dojść dopiero w ćwierćfinale, o ile obie dojdą do tego etapu rozgrywek.

Białorusinka pewnie wygrała dwa pierwsze mecze, ograła Himeno Sakatsume i Jaqueline Crisitian, tuż przed północą w niedzielę czasu polskiego zameldowała się w czwartej rundzie, w której zagra z Naomi Osaką. Kilka godzin później o awans do czwartej rundy walczyła Mboko.

WTA Indian Wells. Demolka w meczu Victoria Mboko - Anna Kalinska

Kanadyjka z racji rozstawienia zmagania w BNP Paribas Open rozpoczęła od drugiej rundy, w tej poradziła sobie z Kimberly Birrell. Jej kolejną rywalką była Anna Kalinska, ten mecz rozegrano w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Spotkanie 10. w rankingu WTA Mboko z notowaną na 22. miejscu Rosjanką początkowo toczyło się gem za gem, obie zawodniczki pewnie spisywały się przy swoim podaniu. Do pierwszego przełamania doszło dopiero przy stanie 5:4 dla 19-latki z Kanady, która tym samym przypieczętowała zwycięstwo w secie.

Druga partia miała już zgoła odmienny przebieg, Mboko wykorzystała drugiego break pointa i przełamała Kalinską, później szybko poszła za ciosem i powiększyła przewagę. Gdy prowadziła już 5:0 stało się jasne, że 22. rakieta świata jest w bardzo trudnej sytuacji.

Kalinska bezbłędnie rozegrała własnego gema serwisowego, a przy stanie 5:1 dla Mboko miała dwa break pointy. Nie wykorzystała jednak okazji na przełamanie rywalki, ta wyszła z opresji i po 64 minutach gry przypieczętowała zwycięstwo 6:4, 6:1.

Kolejną rywalką Mboko będzie Emma Raducanu - jeśli Kanadyjka pokona Brytyjkę, w ćwierćfinale może zagrać z Aryną Sabalenką, stając przed szansą do rewanżu za ostatni Australian Open.

Victoria Mboko Minas Panagiotakis AFP

Anna Kalinska MARCO BERTORELLO AFP

Anna Kalinska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Arthur Fils - Dino Prizmic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport