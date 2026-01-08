Aryna Sabalenka marsz po obronę tytułu w Brisbane rozpoczęła z przytupem, bo w meczu z Cristiną Bucsą straciła tylko jednego gema (6:0, 6:1). W starciu z Soraną Cirsteą już tak łatwo nie było, ale finalnie Białorusinka triumfowała w stosunku 6:3, 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale. Białorusinka w nim zagra z Dianą Sznajder lub Madison Keys.

Do "połówki" turniejowej drabinki z Sabalenką trafiła też rozstawiona z "3" Jelena Rybakina. Kazaszka, która podobnie jak liderka rankingu z racji rozstawienia rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, najpierw wyeliminowała Shuai Zhang, a następnie Paulę Badosę. Jej rywalkę, a zarazem potencjalną przeciwniczkę Sabalenki w półfinale, wyłonił mecz Jekateriny Aleksandrowej z Aleksandrą Muchovą.

WTA Brisbane. Niemal 2 godziny walki w meczu Muchova - Aleksandrowa

Zarówno Rosjanka, jak i Czeszka, do turnieju w Brisbane przystąpiły jako tenisistki rozstawione. Aleksandrowa, która zaliczyła udaną końcówkę poprzedniego sezonu (we wrześniu dotarła do finału w Seulu, w październiku walczyła o trofeum w Ningbo) jest 10. w rankingu WTA. Muchova plasuje się o 10 lokat niżej, a w starciu z urodzoną w Czelabińsku rywalką stanęła przed szansą do rewanżu za ostatnie porażki.

Aleksandrowa i Muchova wcześniej mierzyły się pięciokrotnie, cztery razy górą była Rosjanka. Czeszka po raz ostatni pokonała tę rywalkę w październiku 2019 roku w Moskwie, później musiała uznać jej wyższość w Stuttgarcie (w 2021) oraz w 2025 roku w Linzu. Ostatnia porażka była szczególnie bolesna, bo wydarzyła się w półfinale, a Rosjanka nie dała większych szans rywalce (6:0, 6:4).

Początek meczu w Brisbane był wyrównany, obie zawodniczki miały problem z utrzymaniem serwisu, doszło więc do serii przełamań. Aż do piątego gema, wtedy Aleksandrowa obroniła podanie, podobna sztuka udała się jej rywalce. Muchova następnie gładko przełamała Rosjankę, po chwili wybroniła dwa break pointy i prowadziła już 5:3. Aleksandrowa odpowiedziała jeszcze obroną podania, ale nie była w stanie odrobić straty breaka, Czeszka w dziesiątym gemie była bezbłędna i przypieczętowała zwycięstwo 6:4.

Emocji nie brakowało też w drugiej partii, Muchova rozpoczęła od przełamania rywalki, po chwili obroniła serwis i wydawało się, że kontroluje wydarzenia na korcie. Aleksandrowa odpowiedziała jednak kapitalnie rozegranym podaniem, kilka minut później odrobiła stratę przełamania. Dalej gra toczyła się gem za gem, 10. rakieta świata stanęła przed dużą szansą, by wygrać seta i doprowadzić do trzeciej partii.

Przy stanie 5:5 Muchova przełamała jednak wyżej notowaną rywalkę, w kolejnym gemie wykorzystała pierwszą z piłek meczowych i przypieczętowała zwycięstwo 6:4, 7:5 oraz awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Triumfatorka ostatniej edycji WTA Finals będzie zdecydowaną faworytką potyczki, która wyłoni potencjalną rywalkę Sabalenki w półfinale w Brisbane.

Statystyki meczu Karolina Muchova 2 - 0 Jekaterina Aleksandrowa Wygrane break pointy 0 0 % wygranych break pointów 0% 0% Break pointy 0 0 Błędy serwisowe 0 0 Asy serwisowe 0 0 Punkty 0 0

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Karolina Muchova Minas Panagiotakis AFP

Jekaterina Aleksandrowa Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Jekaterina Aleksandrowa Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP