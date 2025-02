Reprezentantka Polski ograła mistrzynię Australian Open. Piękne zakończenie pojedynku

20-latka nie zamierza jednak na tym poprzestać i próbuje ugruntować swoją pozycję w kobiecym tenisie. Obecnie bierze udział w mocno obsadzonym turnieju rangi ITF W75 w Trnawie. Zawodniczka urodzona w Ołomuńcu nie załapała się bezpośrednio do głównej drabinki, przez co musi walczyć o awans przez eliminacje. Została w nich rozstawiona z "4". W pierwszej rundzie dwustopniowych kwalifikacji trafiła na Tyrę Caterinę Grant - trzykrotną triumfatorkę juniorskich imprez wielkoszlemowych w grze podwójnej. 16-letnia Amerykanka, notowana aktualnie na 414. miejscu w rankingu, była ostatnio w bardzo dobrej formie . Zdobyła tytuł oraz zanotowała finał w imprezach ITF W50, a także dotarła do półfinału ITF W75. Szykował się zatem trudny pojedynek dla Lindy.

Linda Klimovicova awansowała do decydującej rundy eliminacji do turnieju ITF W75 w Trnawie

Niepokojąco z perspektywy 20-latki rozpoczęła się także druga partia, bowiem już na "dzień dobry" została przełamana . Na szczęście Klimovicova nie przejęła się tym faktem i szybko zniwelowała stratę. Wywarła presję na młodej tenisistce z USA i wypracowała sobie dwa break pointy. Przy pierwszym z nich 16-latka popełniła podwójny błąd serwisowy i doszło do wyrównania. Po chwili Linda pewnie utrzymała swoje podanie i po raz pierwszy w całym pojedynku wyszła na prowadzenie. To był moment zwrotny - jak się później okazało, dla całego pojedynku. Reprezentantka Polski zaczęła kolekcjonować kolejne "oczka" z rzędu, zdecydowanie lepiej serwowała. Do końca partii nie oddała już ani jednego gema przeciwniczce i zwyciężyła w tym fragmencie 6:1.

Amerykanka podjęła na nowo rękawicę na starcie decydującej odsłony batalii. Obie tenisistki szły gem za gem, aż do piątego rozdania. Wtedy to Klimovicova znów wywarła presję na przeciwniczce i doprowadziła do break pointa. A przy nim - doszło do podwójnego błędu serwisowego. Amerykanka próbowała natychmiast odrobić stratę, ale po rywalizacji na przewagi zrobiło się już 4:2 dla Lindy. Nasza reprezentantka pilnowała już przewagi do samego końca. W ostatnim gemie jeszcze raz udało się wywalczyć przełamanie - tym razem efektownie, bo bez straty punktu. Ostatecznie 20-latka wygrała mecz 3:6, 6:1, 6:3 i awansowała do decydującej rundy eliminacji do turnieju ITF W75 w Trnawie. Rywalką rozstawionej z "4" zawodniczki w starciu o główną drabinkę będzie Zarina Dijas.