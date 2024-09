Remis w starciu Radwańskiej z Sabalenką. Taka wiadomość tuż przed turniejem WTA w Pekinie

Na starcie imprezy pojawi się za to mistrzyni US Open - Aryna Sabalenka. Białorusinka powalczy o przedłużenie serii tytułów, po wygranym WTA 1000 w Cincinnati i wielkoszlemowej imprezie w Nowym Jorku. Jeśli dotrze co najmniej do finału zmagań w Pekinie, wówczas przejmie pozycję liderki rankingu WTA Race , biorącego pod uwagę wyłącznie tegoroczne rezultaty. 26-latka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie zagra z Zariną Diyas lub Mananchayą Sawangkaew.

Aryna Sabalenka lubi grać w Chinach. Ma tyle tytułów co Agnieszka Radwańska

O tym, że tenisistka z Mińska świetnie się czuje podczas imprez rozgrywanych na terenie Chin, świadczy jedna ze statystyk przytoczona przez profil "OptaAce". Podkreślono, że Sabalenka jest współliderką pod względem liczby zdobytych tytułów w tym kraju , jeśli bierzemy pod uwagę wyłącznie trofea wywalczone w tym wieku. Wygrała do tej pory dwa turnieje rangi WTA 1000 w Wuhan, a do tego dołożyła zwycięstwa w imprezach WTA 250 w Shenzhen i WTA Elite Trophy w Zhuhai. Wciąż zatem czeka na swój premierowy sukces w Pekinie.

Co ciekawe, tyle samo sukcesów w Chinach zanotowała Agnieszka Radwańska. Polka dwukrotnie triumfowała podczas WTA 1000 w Pekinie, a do tego dołożyła po jednym sukcesie w trakcie WTA 250 w Tiencinie i Shenzhen. Białorusinka dostanie zatem szansę, by odskoczyć krakowiance w tej statystyce. Jeśli nie powiedzie się jej ta sztuka w stolicy azjatyckiego kraju, dostanie okazję do poprawki w Wuhan, gdzie jak do tej pory jest niepokonana.