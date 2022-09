Rekordowo długi mecz na koniec drugiej rundy w Szczecinie

W czterech czwartkowych pojedynkach zagrało trzech tenisistów rozstawionych. Najwyżej klasyfikowanym z nich był reprezentant Tajpej Chun-Hsin Tseng. Jego mecz z Brytyjczykiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim zakończył rywalizację w drugiej rundzie.

Tseng walczy o punkty, które mogą mu zapewnić start w juniorskim mastersie. W tej chwili zajmuje na liście młodzieżowców ósme miejsce, które gwarantuje start w Mediolanie, który zwieńczy juniorską rywalizację. W Szczecinie jednak kolejnych punktów nie zdobędzie.

Mecz trwał trzy godziny i 14 minut. Do tego przerwany był deszczem. Wolny kort i ciężkie piłki sprawiały, że zawodnicy musieli za każdym razem stoczyć długą wymianę, by zdobyć punkt. Choiński wygrał pierwszego seta i w drugim prowadził już 3:1. Jednak w dalszej części seta Tseng był skuteczniejszy i doprowadził do trzeciego seta. W nim zawodnik z Azji prowadził już 5:2 i nie zdołał skończyć meczu. Brytyjczyk odrobił straty, doprowadził do tie-breaka, którego ostatecznie wygrał 10-8.

Wcześniej najbardziej natrudzić musiał się Dennis Novak. Rozstawiony z siódemką Austriak rywalizował z Mattią Belluccim. Włoch rozpoczął rywalizację w Szczecinie od kwalifikacji i wyraźnie dobrze czuł się na tutejszych kortach. Pierwszego seta rozstrzygnął w samej końcówce. W kolejnych partiach też toczył wyrównaną rywalizację, ale to Austriak w obu był o jedno przełamanie lepszy.

Do ćwierćfinału awansował także doświadczony, 31-letni Argentyńczyk Federico Delbonis. Kiedyś 33. zawodnik listy ATP po zaciętym meczu, w którym obaj gracze preferowali grę z głębi kortu, ograł innego Włocha Andreę Pellegrino.

Na czwartek zaplanowano wszystkie mecze ćwierćfinałowe.

Wyniki:

Federico Delbonis (Argentyna, 6.) - Andrea Pellegrino (Włochy) 7:6 (7-3), 6:4;

Raul Brancaccio (Włochy) - Flavio Cobolli (Włochy) 6:4, 6:4;

Dennis Novak (Austria, 7.) - Mattia Bellucci (Włochy) 5:7, 6:4, 6:4

Jan Choinski (Wielka Brytania) - Chun-Hsin Tseng (Tajpej, 3.) 6:4, 4:6, 7:6 (10-8)