Rekordowa pula nagród! Luksusowe mercedesy dla mistrzów Polski

Polski Związek Tenisowy od kilku lat stara się przywrócić rangę mistrzostwom Polski, od kilku lat pula nagród regularnie rośnie, bo właśnie w ten sposób można przyciągnąć najlepszych. Do turnieju zaczynają garnąć się sponsorzy więc nagrody są coraz bardziej atrakcyjne. Do Bytomia przyjedzie wielu znakomitych tenisistów. Najwyżej rozstawieni będą obrońcy tytułu - Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Oboje przyjadą bronić mistrzostwa. Pojawi się również kilkoro innych świetnych zawodników: choćby 20-letnia Maja Chwalińska, która zaimponowała wielu tenisowym kibicom podczas tegorocznego Wimbledonu. Pokażą się również Weronika Falkowska, Dominik Michalski, Maks Kaśnikowski. Łukasz Kubot ma zagrać w deblu a Jerzy Janowicz o ewentualnym udziale w zawodach ma zdecydować w środę.

Mistrzostwa po raz trzeci z rzędu odbywają się w Bytomiu, na sprawdzonym terenie czyli kortach Górnika, który w ubiegłym roku obchodził 75-lecie istnienia. W zawodach udział weźmie po 48 zawodniczek i zawodników. Część z nich wystartuje w kwalifikacjach, cześć - wyżej notowana - rozpocznie grę od pierwszej rundy.

Agnieszka Radwańska gościem specjalnym mistrzostw w Bytomiu

Zawody będą odbywać się między 9 a 16 lipca. Na pierwsze trzy dni turnieju wstęp wolny. Na kolejne dni bilet kosztuje 20 zł a na dzień finałów - 30 zł.

Mistrzostwom będą towarzyszyć różne imprezy, m.in. dwa koncerty - Żuków (12 lipca) i bytomianki Kasi Moś (14 lipca). 15 lipca odbędzie się gra pokazowa z udziałem Agnieszki Radwańskiej, która będzie obserwowała również turniej 9-10 latków.

Mistrzostwa Polski w tenisie przyciągają coraz więcej sponsorów

- Pula nagród rośnie z roku na rok. Wrażenie robiło kiedy wzrosła z 250 tysięcy do 750 tysięcy, teraz przekroczyła już milion. Cieszę się, że wraz ze wzrostem poziomu polskiego tenisa rośnie również związek tenisowy pod względem organizacyjnym - podkreśla Dariusz Łukaszewski, wiceprezes PZT i dyrektor Górnika Bytom. Sponsorów jest wielu, jeden z nich - Esvelo - trafił nawet do nazwy zawodów. Mercedesy dla zwycięzców są w wersji lux, podstawowa kosztuje około 180 tysięcy zł, nagrody bytomskie niektórzy wyceniają na 300 tys. zł od sztuki. Warto podkreślić, że sponsorzy nie są z państwowego nadania, to wszystko prywatne pieniądze.

- Czy Bytom stał się stolicą polskiego tenisa? Widząc rangę imprez tutaj organizowanych można tak powiedzieć. Jako miasto właczamy się w organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach - podkreśla Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Esvelo 96. Narodowe Mistrzostwa Polski są największą imprezą w kalendarzu 4. edycji LOTOS PZT Polish Tour - Narodowy Puchar Polski, sponsorowanym przez Grupę Lotos i Polski Związek Tenisowy.