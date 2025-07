Rekord, a później wielka kontrowersja. Kilkanaście godzin nadziei światowej piątki

Francuz oraz Amerykanin byli wściekli, nikt z nich nie myślał o udaniu się do szatni. Przepisy na Wyspach są jednak nieubłagane. W akompaniamencie buczących fanów musieli zakończyć współzawodnictwo i to na kilkadziesiąt minut przed nadejściem 23:00, co jeszcze bardziej rozwścieczyło głównych bohaterów. "Fritz chce kontynuować tak długo, jak to możliwe. Całkowicie rozumiem jego frustrację. Szokująca decyzja" - pisał między innymi "The Tennis Letter" w serwisie X. W momencie przerwania spotkania tenisista z USA wyrównał na 2:2 w setach, wychodząc z ogromnych tarapatów.