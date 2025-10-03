Ręka w bandażach, a Polka dalej swoje. Dziesiąte zwycięstwo od US Open. Zagra o finał WTA

To może być piękna jesień dla Mai Chwalińskiej, o ile tylko młodej polskiej tenisistce pozwoli na to stan zdrowia. Z tym zaś bywało różnie, tak w dalszej, jak i tej bliższej przeszłości.

W Rende w Kalabrii podopieczna trenera Jaroslava Machovsky'ego też gra z wielkim opatrunkiem na całej lewej ręce, a w tej przecież trzyma rakietę. Jest zawodniczką leworęczną, podobnie jak i jej rywalka, z którą zmierzyła się dziś na korcie.

A mowa o Oksanie Sielechmietjewej, 22-letniej Rosjance, która w zmaganiach juniorskich wygrała dwa Wielkie Szlemy w grze podwójnej. Też zawodniczce utalentowanej, dziś nieco wyżej klasyfikowanej od Polki w rankingu WTA. Obie pukają do pierwszej setki światowej listy, Sielechmietjewa jest w rankingu "na żywo" 111. A Polka może ją wyprzedzić, jeśli wygra jeszcze dwa spotkania, a zarazem cały turniej WTA 125 w Kalabrii.

Maja zaś jest w wybornej formie - w Montreux wygrała miesiąc temu tytuł WTA 125, w Lublanie przegrała minimalnie w ćwierćfinale, dziś awansowała do półfinału kolejnej imprezy tej rangi. Razem daje to 10 zwycięstw w 11 meczach od wznowienia gry po US Open.

Z drugiej jednak strony, do początku grudnia tenisistka z Bielska-Białej broni aż 182 punktów rankingowych, zdobyła je we Florianopolis (125), Meridzie (48) i Ismaning (9). To 30 procent jej całego dorobku. Niemniej i tak miejsce w głównej drabince Australian Open wydaje się być w zasięgu Polki.

WTA 125 Rende. Maja Chwalińska kontra Oksana Sielechmietjewa. Polka wygrała dwie ich wcześniejsze potyczki

Z Sielechmietjewą Chwalińska grała dotąd dwukrotnie - rok temu w Montpellier, miesiąc temu w Montreux. Pewnie wygrała obie potyczki, bez straty seta, oddała rywalce tylko siedem gemów. I obie te imprezy wygrała, to taki dobry omen.

Maja Chwalińska FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP

Dziś też zaczęła w imponujący sposób, szybko odskoczyła na 3:0, miała break pointa na 4:0. Zmieniała rytm, w swoim stylu, posyłała topspiny pod końcową linię, ale gdy trzeba było, zaskakiwała skrótem. Rywala zaś się "gotowała", wyrzucała piłki za linię, traciła coraz więcej. Później przyszedł drobny kryzys, ale ostatecznie tego seta i tak Chwalińska wygrała - 6:3 po 44 minutach. Imponował jej pierwszy serwis, o ile trafiała w karo - ustawiała sobie nim grę.

W drugiej partii Polka wygrywała już 4:1, z przewagą dwóch przełamań. Wszystko wskazywało, że dojdzie do powtórki z Montreux, gdy rozbiła Sielechmietjewą w drugiej partii. Rosjanka coraz bardziej zaczęła ryzykować, kibice wspierali ją w odrabianiu strat. Mocno ryzykowała serwisem, co dawało jej sporo punktów, ale doprowadzało też do podwójnych błędów.

Sytuacja zaczęła się komplikować, na dodatek w dziewiątym gemie Rosjanka miała piłkę na prowadzenie 5:4. I wtedy popełniła podwójny błąd, drugi już w tym gemie. Sytuacja się odwróciła, po dwóch pięknych akcjach Maja jednak wygrała tego gema, to jej brakował jeszcze tylko jeden do wywalczenia półfinału. I pokazała w kierunku trybun zaciśniętą pięść.

A wkrótce dokończyła dzieła - awansowała do półfinału, po zwycięstwie 6:3, 6:4.

O finał zagra z lepszą z pary: Sara Bejlek - Nuria Brancaccio.

Maja Chwalińska AP Photo/Kirsty Wigglesworth East News

