Redfoo zagrał w profesjonalnym turnieju. Sześć punktów więcej niż Potapowa ze Świątek

Piosenkarz Stefan Kendal Gordy, znany pod pseudonimem Redfoo, wokalista zespołu LMFAO, wystąpił w turnieju ITF M15 w Szarm el-Szejk na półwyspie Synaj w Egipcie. Był to jego drugi profesjonalny turniej w życiu - otrzymał dziką kartę do drabinki głównej, mimo że tydzień temu przepadł w eliminacjach. Kluczowe jest to, że ma już 49 lat, ale cały czas pokazuje miłość do sportu. W konfrontacji z Norwegiem Riverą był jednak bez szans.