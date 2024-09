Razem ze Świątek wygrała mistrzostwa świata. Przełom Polki w Kalifornii

Za kilka dni minie dokładnie osiem lat od jednego z największych sukcesów polskiego tenisa w kategoriach młodzieżowych. Chodzi o juniorski Fed Cup, czyli nieoficjalne mistrzostwa świata. Tylko dwa razy w historii zdarzyło się, że to właśnie Polki okazały się tą najlepszą drużyną. Najpierw w 2005 roku dokonały tego w Barcelonie siostry Radwańskie: Agnieszka i Urszula , wspomagane przez rezerwową Maksymilianę Wandel . Pokonały 3:0 Francję, w której barwach rywalizowała Alizee Cornet .

Ten drugi raz nastąpił w 2016 roku w Budapeszcie, gdy Biało-Czerwone z przytupem wygrały wszystkie spotkania. Mistrzyniami świata zostały wówczas trzy zawodniczki z rocznika 2003: najstarsza z nich Iga Świątek , najmłodsza Maja Chwalińska oraz Stefania Rogozińska-Dzik , pełniąca funkcję rezerwowej. W drodze do finału Polki wygrały cztery spotkania, a w ich trakcie Iga pokonała m.in. Biancę Andreescu , a Chwalińska - Anastazję Potapową . W finale zaś Swiątek ograła Amandę Anisimovą , Chwalińska przegrała z Claire Liu , ale dziewczyny wygrały kluczowego debla.

To zaś seniorska mistrzyni Polski z 2019 roku.

Kiedyś pokonała Rebeccę Sramkovą. Stefania Rogozińska-Dzik szuka punktów w Kalifornii

Jeszcze przed wybuchem pandemii Rogozińska-Dzik, tenisistka rodem z Warszawy, miała swój najlepszy okres w karierze. Była w stanie dojść do finału turnieju ITF w Szarm el-Szejk, w zawodach w Warszawie urwała seta Yue Yuan, dziś zawodniczce z TOP 50 rankingu WTA. To wtedy znalazła się pierwszy raz w ósmej setce światowej listy. Najlepszy turniej? Spoty ITF W100 w Warszawie latem 2022 roku, w którym przeszła dwustopniowe eliminacje, a w drugiej rundzie głównej drabinki ograła 6:4, 6:2 rozstawioną Rebeccę Sramkovą. Słowaczka ma właśnie najlepszy okres w karierze: doszła do finału w Monastyrze, wygrała imprezę w Hua Hin, przeszła kwalifikacje w Pekinie.