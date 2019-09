Australijska tenisistka Ashleigh Barty ponownie została liderką rankingu WTA. Zwyciężczyni US Open Kanadyjka Bianca Andreescu awansowała z 15. na piąte miejsce. Natomiast Magda Linette przesunęła się z 53. na najwyższą w karierze 45. pozycję.

Barty odpadła w 1/8 finału nowojorskiego turnieju, ale mimo to znów jest na czele listy światowej i jako pierwsza zapewniła sobie udział w kończących sezon WTA Finals w Shenzen.

Broniąca tytułu Naomi Osaka też odpadła w 1/8 finału US Open, a w rankingu WTA została wyprzedzona także przez Czeszkę Karolinę Pliszkovą i Ukrainkę Jelinę Switolinę. Japonka jest obecnie czwarta, a tuż za nią, ze stratą 11 punktów Andreescu, która sensacyjnie triumfowała w Stanach Zjednoczonych. W finale pokonała 6:3, 7:5 Amerykankę Serenę Williams, która walczyła o 24. triumf w imprezie wielkoszlemowej i wyrównanie rekordu wszech czasów.

Z czołowej dziesiątki wypadły Amerykanki Madison Keys i Sloane Stephens.

Linette i Świątek odpadły w drugiej rundzie na kortach Flushing Meadow, ale pierwsza z nich na liście tenisistek awansowała z 53. na 45. pozycję, zaś druga spadła z 49. na 57.

W zestawieniu "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek listopadowego mastersa w Chinach, prowadzi Barty, przed Rumunką Simoną Halep, Pliszkovą i Andreescu. Linette jest 41., a Świątek 45.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 9 września:

1. (2) Ashleigh Barty (Australia) 6501 pkt

2. (3) Karolina Pliszkova (Czechy) 6125

3. (5) Jelina Switolina (Ukraina) 5032

4. (1) Naomi Osaka (Japonia) 4846

5.(15) Bianca Andreescu (Kanada) 4835

6. (4) Simona Halep (Rumunia) 4803

7. (6) Petra Kvitova (Czechy) 4326

8. (7) Kiki Bertens (Holandia) 4325

9. (8) Serena Williams (USA) 3935

10.(12) Belinda Bencic (Szwajcaria) 3738

...

45.(53) Magda Linette (Polska) 1113

57.(49) Iga Świątek (Polska) 1011

129.(132) Katarzyna Kawa (Polska) 480

Czołówka rankingu "Race to Shenzen":

1. Ashleigh Barty (Australia) 5476 pkt

2. Simona Halep (Rumunia) 4792

3. Karolina Pliszkova (Czechy) 4786

4. Bianca Andreescu (Kanada) 4727

5. Serena Williams (USA) 3935

6. Petra Kvitova (Czechy) 3826

7. Naomi Osaka (Japonia) 3776

8. Belinda Bencic (Szwajcaria) 3615

9. Kiki Bertens (Holandia) 3580

10. Jelina Switolina (Ukraina) 3464

...

41. Magda Linette (Polska) 1038

45. Iga Świątek (Polska) 1011