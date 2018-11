Ranking WTA: Spadek Agnieszki Radwańskiej na 76. miejsce

Agnieszka Radwańska w środę zakończyła karierę, ale wciąż znajduje się w rankingu WTA, w którego najnowszym notowaniu spadła o jedno miejsce i jest 76. O jedną pozycję poprawiła się kolejna z polskich tenisistek Magda Linette. Liderką pozostała Rumunka Simona Halep.

Radwańska tegoroczne starty zakończyła już we wrześniu, a 14 listopada poinformowała o trwałym rozstaniu z tenisem. Władze organizacji WTA informację tę odnotowały, ale tak jak w przypadku innych zawodniczek kończących karierę, 29-letnia krakowianka nie została od razu usunięta ze światowej listy. Pozostaje więc według niej wciąż pierwszą rakietą Polski, ale w praktyce miano to przejęła już Linette.



Wszystkie czołowe zawodniczki zakończyły już sezon i dlatego w "10" rankingu nie doszło do żadnych przetasowań. Za Halep znajdują się dwie zawodniczki polskiego pochodzenia - Niemka Angelique Kerber i Dunka Caroline Wozniacki.



Nieznacznie zmieniły się lokaty Magdaleny Fręch i Igi Świątek. Pierwsza spadła o jedną i jest 151., a notowania drugiej pogorszyły się o trzy miejsca i jest obecnie sklasyfikowana na 178. pozycji.



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 listopada 2018:



1. (1.) Simona Halep (Rumunia) 6921 pkt

2. (2.) Angelique Kerber (Niemcy) 5875

3. (3.) Caroline Wozniacki (Dania) 5586

4. (4.) Jelina Switolina (Ukraina) 5350

5. (5.) Naomi Osaka (Japonia) 5115

6. (6.) Sloane Stephens (USA) 5023

7. (7.) Petra Kvitova (Czechy) 4630

8. (8.) Karolina Pliskova (Czechy) 4465

9. (9.) Kiki Bertens (Holandia) 4335

10. (10.) Daria Kasatkina (Rosja) 3415

...

76. (75.) Agnieszka Radwańska (Polska) 778

81. (82.) Magda Linette (Polska) 733

151.(150.) Magdalena Fręch (Polska) 390

178.(175.) Iga Świątek (Polska) 328