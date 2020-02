Magda Linette, która w niedzielę wygrała turniej WTA w Hua Hin w Tajlandii, awansowała na 33. miejsce w światowym rankingu. To najwyższa lokata 28-letniej Polki w karierze. Liderką jest Australijka Ashleigh Barty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Magda Linette wygrała turniej WTA w Tajlandii! Wideo © 2020 Associated Press

Linette w finale turnieju w Hua Hin pokonała Szwajcarkę Leonie Kung 6:3, 6:2. Dla poznanianki to drugi w karierze triumf w zawodach rangi WTA. W najnowszym notowaniu światowego rankingu Linette awansowała o dziewięć miejsc. Obecnie plasuje się na 33. miejsce i jest to jej najwyższa lokata w karierze.



28-letnia tenisistka ma teraz w planach występy Dausze, Indian Wells i Miami. W Katarze (początek turnieju 23 lutego) zagra również polska rakieta nr 2 - Iga Świątek, która spadła o jedno miejsce. 18-latka z Warszawy zajmuje 49. miejsce.



W czołówce nie doszło do wielu zmian. Liderką rankingu pozostała Barty. Na drugi miejscu plasuje się Rumunka Simona Halep, a trzecia jest Czeszka Karolina Pliszkova. Z 5. na 4. lokatę awansowała Szwajcarka Belinda Bencic. "Oczko" wyżej (z 6. na 5.) przesunęła się także Kanadyjka Bianca Andreescu.



Czołówka rankingu WTA (stan na 17.02.2020):

Reklama

1. (1.) Ashleigh Barty (Australia) 8367 pkt

2. (2.) Simona Halep (Rumunia) 5796

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5290

4. (5.) Belinda Bencic (Szwajcaria) 4720

5. (4.) Bianca Andreescu (Kanada) 4665

6. (4.) Jelina Switolina (Ukraina) 4650

7. (7.) Sofia Kenin (USA) 4495

8. (8.) Kiki Bertens (Niderlandy) 4335

9. (9.) Serena Williams (USA) 3915

10. (10.) Naomi Osaka (Japonia) 3626

...

33. (42.) Magda Linette (Polska) 1472

49. (50.) Iga Świątek (Polska) 1127

121. (128.) Katarzyna Kawa (Polska) 531

165. (167.) Magdalena Fręch (Polska) 362