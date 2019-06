W światowym rankingu tenisistek mamy nową liderkę. Dzięki triumfowi w turnieju w Birmingham na prowadzenie wskoczyła Australijka Ashleigh Barty, która wyprzedziła Japonkę Naomi Osakę. Awans o dwie pozycje zanotowała Iga Świątek.

Barty ostatnio spisuje się rewelacyjnie. Australijka niedawno triumfowała w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W niedzielę wygrała Birmingham, a to sprawiło, że została nową liderką światowego rankingu, wyprzedzając Osakę. Japonka również startowała w Birmingham, ale niespodziewanie odpadła już w drugiej rundzie. Barty jest drugą Australijką w historii, która znalazła się na szczycie rankingu. Wcześniej dokonała tego Evonne Goolagong.



W Birmingham nie powiodło się Idze Świątek, która pożegnała się z turniejem w pierwszej rundzie. Mimo to 18-letnia Polka zanotowała awans o dwie pozycje i obecnie sklasyfikowana jest na 63. miejscu. To najwyższa lokata Świątek w rankingu w dotychczasowej karierze.



W pierwszej "setce" mamy jeszcze jedną Polkę. Magda Linette zajmuje 75. miejsce.



Świątek i Linette szybko zakończyły swój udział w turnieju w Eastbourne. Młodsza z Polek odpadła w pierwszej rundzie eliminacji. Linette wystąpiła w turnieju głównym, ale w pierwszej rundzie przegrała z Francuzką Pauline Parmentier 6:7 (2-7), 6:2, 4:6.

W czołówce zestawienia "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek imprezy finałowej WTA w listopadzie, nie zaszły zmiany, prowadzi Barty przed Czeszkami: Petrą Kvitovą i Karoliną Pliszkovą. Świątek jest 47., a Linette 66.

Czołówka rankingu WTA (stan na 24.06.2019):

1. (2.) Ashleigh Barty (Australia) 6540 pkt

2. (1.) Naomi Osaka (Japonia) 6377

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5685

4. (4.) Kiki Bertens (Holandia) 5425

5. (6.) Angelique Kerber (Niemcy) 4685

6. (5.) Petra Kvitova (Czechy) 4555

7. (8.) Simona Halep (Rumunia) 3963

8. (7.) Jelina Switolina (Ukraina) 3868

9. (9.) Sloane Stephens (USA) 3682

10. (10.) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3565

63. (65.) Iga Świątek (Polska) 878

75. (75.) Magda Linette (Polska) 800

217. (217.) Katarzyna Kawa (Polska) 252

226. (224.) Magdalena Fręch (Polska) 243

273. (274.) Urszula Radwańska (Polska) 191

Czołówka rankingu "Race to Shenzen":

1. Ashleigh Barty (Australia) 4645 pkt

2. Petra Kvitova (Czechy) 3525

3. Karolina Pliszkova (Czechy) 3456

4. Naomi Osaka (Japonia) 3146

5. Kiki Bertens (Holandia) 2961

6. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2599

7. Marketa Vondrousova (Czechy) 2350

8. Simona Halep (Rumunia) 2327

9. Johanna Konta (W. Brytania) 1963

10. Bianca Andreescu (Kanada) 1827

47. Iga Świątek (Polska) 675

66. Magda Linette (Polska) 512