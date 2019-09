Kamil Majchrzak, który w zakończonym wielkoszlemowym US Open dotarł do trzeciej rundy, awansował o 10 miejsc w światowym rankingu. Polak zajmuje obecnie 84. lokatę. W ścisłej czołówce nie doszło do zmian. Liderem nadal jest Serb Novak Djoković.

Majchrzak dostał się do głównej drabinki US Open jako tzw. szczęśliwy przegrany. Polak przegrał w ostatniej rundzie eliminacji i czekał na to, czy ktoś się nie wycofa. Ostatecznie zajął miejsce Milosza Raonicia. 23-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wykorzystał szansę. W Nowym Jorku dotarł do trzeciej rundy, w której przegrał po zaciętym spotkaniu z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Dla Majchrzaka to był najlepszy występ w karierze i dzięki temu zanotował awans w rankingu ATP. Polak przesunął się z 94. na 84. miejsce.



Na kortach Flushing Meadows nie powiodło się natomiast naszemu drugiemu zawodnikowi. Hubert Hurkacz zakończył występ w US Open w pierwszej rundzie po porażce z Francuzem Jeremym Chardym. W rankingu wrocławianin spadł o jedną pozycję (z 35. na 36. miejsce).



Na czele zestawienia nie zaszły zmiany. Liderem pozostał Serb Novak Djoković, który z powodu kontuzji wycofał się z US Open w 1/8 finału. Królem Nowego Jorku został Rafael Nadal. W wielkim finale Hiszpan pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. Nadal odniósł 19. wielkoszlemowy triumf w karierze i brakuje mu tylko jednego, żeby zrównać się z rekordzistą Szwajcarem Rogerem Federerem. Tenisista z Majorki w najnowszym notowaniu rankingu ATP jest drugi, a mistrz z Bazylei trzeci. Na czwartą pozycję (z piątej) awansował finalista US Open Miedwiediew.

RK



Czołówka rankingu ATP (stan na 9.09.2019):

1. (1.) Novak Djoković (Serbia) 9865 pkt

2. (2.) Rafal Nadal (Hiszpania) 9225

3. (3.) Roger Federer (Szwajcaria) 7130

4. (5.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5235

5. (4.) Dominic Thiem (Austria) 4575

6. (6.) Alexander Zverev (Niemcy) 4095

7. (8.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3420

8. (7.) Kei Nishikori (Japonia) 3375

9. (9.) Karen Chaczanow (Rosja) 2810

10. (10.) Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 2575

...

36. (35.) Hubert Hurkacz (Polska) 1243

84. (94.) Kamil Majchrzak (Polska) 655