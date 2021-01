Ranking ATP. Hurkacz zachował 35. lokatę, wciąż prowadzi Djoković

Hubert Hurkacz w poniedziałkowym notowaniu rankingu ATP zachował 35. lokatę. Do żadnych zmian nie doszło także w Top10 światowego zestawienia tenisistów - liderem wciąż jest Serb Novak Djoković, którzy wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala.

Tegoroczne zmagania tenisistów rozpoczęły dwa turnieje ATP - w Delray Beach i Antalyi. Hurkacz zdecydował się na udział w imprezie na Florydzie - w poniedziałkowy wieczór czasu polskiego ma wystąpić w ćwierćfinale.

Czołową "trójkę" zamyka Austriak Dominic Thiem.

W poniedziałek ruszyły eliminacje do wielkoszlemowego Australian Open. Mężczyźni w tym roku walczą o awans w Dausze. Nie ma w tym gronie będącego 107. rakietą świata Kamila Majchrzaka. Dostał się on do turnieju głównego z listy oczekujących po wycofaniu kilku zawodników, którzy mieli zagwarantowane prawo startu na podstawie rankingu.

Dziewiąte miejsce w zestawieniu deblistów zajmuje Łukasz Kubot. Holender Wesley Koolhof, z którym od tego sezonu ma grać Polak, jest piąty.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 11 stycznia:

1. (1) Novak Djoković (Serbia) 12030 pkt

2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 9850

3. (3) Dominic Thiem (Austria) 9125

4. (4) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8470

5. (5) Roger Federer (Szwajcaria) 6630

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5940

7. (7) Alexander Zverev (Niemcy) 5615

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4164

9. (9) Diego Schwartzman (Argentyna) 3455

10. (10) Matteo Berrettini (Włochy) 3085

35. (35) Hubert Hurkacz (Polska) 1518

107. (107) Kamil Majchrzak (Polska) 690

262. (262) Kacper Żuk (Polska) 209





