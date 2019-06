​W czołówce światowego rankingu tenisistów nie doszło do żadnych zmian po wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Liderem pozostał Serb Novak Djoković, a za nim jest triumfator paryskiego turnieju Hiszpan Rafael Nadal. O 10 pozycji spadł Hubert Hurkacz, który zajmuje 54. miejsce.

Hurkacz rok temu w Paryżu zadebiutował w głównej drabince Wielkiego Szlema i dotarł wówczas do drugiej rundy. Tym razem pechowo trafił na otwarcie na Djokovicia i na tym etapie zakończył udział w imprezie. Kosztowało go to wypadnięcie z Top50.

Nadal w niedzielę triumfował na kortach im. Rolanda Garrosa rekordowy 12. raz w karierze, a trzeci z rzędu. Trzecie miejsce utrzymał Roger Federer. Szwajcar, który startował w Paryżu po czterech latach przerwy, dotarł do półfinału. Tuż za zawodnikiem z Bazylei na światowej liście jest Austriak Dominic Thiem, finałowy rywal Hiszpana.

Debiut w czołowej "10" w poniedziałek zaliczyli Karen Chaczanow i Fabio Fognini. Rosjanin, który jest obecnie dziewiątą rakietą świata, odpadł w stolicy Francji w ćwierćfinale, a znajdujący się w rankingu tuż za nim Włoch rundę wcześniej.

Nieznaczny awans - o dwie pozycje - zanotował Kamil Majchrzak, który zajmuje 115. miejsce.

W rankingu "Race to London", który wyłoni ośmiu uczestników imprezy finałowej ATP w listopadzie, prowadzenie objął Nadal, który wyprzedził Djokovicia i Federera. Hurkacz jest 42., a Majchrzak 78.

W deblu drugie miejsce zachował Łukasz Kubot, a liderem pozostaje niezmiennie od dłuższego czasu Amerykanin Mike Bryan.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 10 czerwca:

1. (1) Novak Djoković (Serbia) 12715 pkt

2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 7945

3. (3) Roger Federer (Szwajcaria) 6670

4. (4) Dominic Thiem (Austria) 4685

5. (5) Alexander Zverev (Niemcy) 4360

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4215

7. (7) Kei Nishikori (Japonia) 4040

8. (8) Kevin Anderson (RPA) 3565

9. (11) Karen Chaczanow (Rosja) 2980

10. (12) Fabio Fognini (Włochy) 2785

54. (44) Hubert Hurkacz (Polska) 923

115. (117) Kamil Majchrzak (Polska) 486

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 5505 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 4725

3. Roger Federer (Szwajcaria) 3360

4. Dominic Thiem (Austria) 3305

5. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 2940

6. Kei Nishikori (Japonia) 1710

7. Daniił Miedwiediew (Rosja) 1585

8. Fabio Fognini (Włochy) 1550

9. Alexander Zverev (Niemcy) 1490

10. Gael Monfils (Francja) 1320

42. Hubert Hurkacz (Polska) 600

78. Kamil Majchrzak (Polska) 371