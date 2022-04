​Ranking ATP. Hubert Hurkacz spadł na 14. miejsce

Hurkacz bronił na Florydzie tytułu i mimo udanego występu stracił sporo punktów. Wyprzedził go m.in. zwycięzca tegorocznej edycji Hiszpan Carloz Alcaraz , który awansował z 16. na 11. lokatę.

Hubert Hurkacz poza czołową 10 rankingu ATP. Novak Djoković liderem

W drodze do półfinału Polak wyeliminował m.in. wicelidera rankingu Daniiła Miedwiediewa. Gdyby w meczu pomiędzy nimi triumfował Rosjanin, to on znalazłby się na czele zestawienia kosztem Djokovica.

Ranking ATP 1. (2) Novak Djoković (Serbia) 8420 2. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8410 3. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 7195 4. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 7115 5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5980 6. (6) Matteo Berrettini (Włochy) 4945 7. (8) Casper Ruud (Norwegia) 4380 8. (7) Andriej Rublow (Rosja) 4375 9. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625 10. (12) Cameron Norrie (Wielka Brytania) 3440 ... 14. (11) Hubert Hurkacz (Polska) 2873 76. (75) Kamil Majchrzak (Polska) 842 212. (187) Kacper Żuk (Polska) 268

Serb nie może uczestniczyć w turniejach w USA z powodu braku szczepienia na COVID-19. Na trzecie miejsce awansował Niemiec Alexander Zverev, a na czwarte spadł kontuzjowany obecnie Hiszpan Rafael Nadal.

Nieznaczny spadek zanotował Kamil Majchrzak - z 75. na 76. miejsce. Do drugiej setki powrócił z 212. pozycji Kacper Żuk, który awansował o 23 pozycje.