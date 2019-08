Hubert Hurkacz, który w sobotę triumfował w turnieju w Winston-Salem, awansował na 35. miejsce w światowym rankigu. Tak wysoko notowany 22-latek z Wrocławia jeszcze nie był.

W Winston-Salem Hurkacz odniósł życiowy sukces. Po raz pierwszy w karierze wygrał turniej ATP. Ostatnim polskim tenisistą, który mógł poszczycić się takim osiągnięciem, był Wojciech Fibak, a miało to miejsce 37 lat temu.



Hurkacz w finale turnieju pokonał Francuza Benoita Paire'a 6:3, 3:6, 6:3. Za zwycięstwo Polak otrzymał czek na prawie 100 tysięcy dolarów i 250 punktów. Dzięki temu awansował o sześć miejsc w najnowszym notowaniu światowego rankingu. Obecnie wrocławianin zajmuje najwyższe w karierze 35. miejsce. Finałowy rywal Hurkacza Paire również się przesunął z 30. na 26. pozycję.



Czasu na świętowanie Hurkacz nie ma wcale. W poniedziałek polski tenisista zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Po drugiej stroni siatki stanie inny Francuz Jeremy Chardy. Jeśli Polak pokona tego rywala, to w następnej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Stan Wawrinka (Szwajcaria, 23) - Jannik Sinner (Włochy).



W pierwszej "100" rankingu mamy jeszcze jednego Polaka. Na 94. miejscu, takim samym jak w poprzednim notowaniu, sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak. Jego też zobaczymy w US Open. Majchrzak wprawdzie odpadł w ostatniej rundzie eliminacji, ale Polakowi dopisało szczęście. Z powodu kontuzji wycofali się Kevin Anderson i Milos Raonic. W związku z tym do turnieju głównego wskoczył Majchrzak, który w poniedziałek zagra na korcie numer cztery z Chilijczykiem Nicolasem Jarry.



W czołówce rankingu nie zaszły żadne zmiany. Liderem pozostał Serb Novak Djoković, który jest głównym faworytem do triumfu w US Open. Drugie miejsce zajmuje Hiszpan Rafael Nadal, a trzeci jest Szwajcar Roger Federer.

Liderem klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu uczestników imprezy finałowej ATP w listopadzie jest Nadal. Za nim plasują się Djoković i Federer. Hurkacz przesunął się z 44. na 29. pozycję, zaś Majchrzak spadł z 89. na 90.

W grze podwójnej Łukasz Kubot jest czwarty, a na czele Kolumbijczycy Juan Sebastian Cabal i Robert Farah. Trzecie miejsce zajmuje Amerykanin Mike Bryan.

Kilka dni temu Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo (piąty na deblowej liście ATP) triumfowali w turnieju ATP w Winston-Salem.

Czołówka rankingu ATP (stan an 26.08.2019):

1. (1.) Novak Djoković (Serbia) 11685 pkt

2. (2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 7945

3. (3.) Roger Federer (Szwajcaria) 6950

4. (4.) Dominic Thiem (Austria) 4925

5. (5.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 4125

6. (6.) Alexander Zverev (Niemcy) 4005

7. (7.) Kei Nishikori (Japonia) 4005

8. (8.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3455

9. (9.) Karen Chaczanow (Rosja) 2890

10. (10.) Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 2575

...

35. (41.) Hubert Hurkacz (Polska) 1308

94. (94.) Kamil Majchrzak (Polska) 557



Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 7225 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 7085

3. Roger Federer (Szwajcaria) 5150

4. Dominic Thiem (Austria) 3835

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) 3605

6. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3150

7. Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 2340

8. Kei Nishikori (Japonia) 2090

9. Fabio Fognini (Włochy) 1955

10. Alexander Zverev (Niemcy) 1940

...

29. Hubert Hurkacz (Polska) 1088

90. Kamil Majchrzak (Polska) 479